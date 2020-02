Buzau, Urziceni, Clinceni! Axa TEPELOR pe care si le-a luat Becali ca patron al FCSB! Lovitura incredibila pe care a primit-o

Gigi Becali si-a luat mai multe tepe de-a lungul timpului, iar meciul cu Clinceni din aceasta seara este inca o dovada a acestui lucru.

In anul 2007, echipa pe care Gigi Becali o sustinea prin intermediul unui prieten, Gloria Buzau, i-a furat titlul FCSB-ului, cu un gol marcat in prelungirile meciului, de Romica Bunica. Meciul care trebuia sa fie doar un "antrenament" pentru ros-albastrii datorita relatiilor strase pe care patronul le avea cu conducerea buzoienilor s-a dovedit a fi decisiv pentru pierderea titlului in Liga 1.

A doua "teapa" a venit in 2010, cand Unirea Urziceni, care avea mai multi jucatori imprumutati de la FCSB, a batut-o cu 1-0 pe echipa ros-albastra, cu golul lui Semedo. In acel sezon, Unirea Urziceni a retrogradat, iar ulterior a fost desfiintata.

Ultima "teapa" a lui Gigi Becali este Academica Clinceni, care a incurcat-o in aceasta seara pe FCSB in lupta la titlu cu CFR Cluj, reusind sa obtina o remiza din duelul cu echipa ros-albastra.

Relatia dintre oficialii Academicii Clinceni si Gigi Becali este una stransa. In acest moment, echipa lui Ilie Poenaru are doi jucatori imprumutati de la ros-albastrii, insa in urma cu doi ani avea 5 jucatori la Clinceni.

Inca un factor este antrenorul lui Clinceni, Ilie Poenaru, caruia Gigi Becali i-a promis ca o va antrena pe FCSB intr-o zi. Poenaru a fost aproape sa semneze de doua ori cu ros-albastrii, in vara, insa in detrimentul sau a fost ales Bogdan Andone, iar mai apoi, inainte sa fie numit Bogdan Vintila. Cu toate astea, promisiunea ramane in picioare, totul tine de desfasurarea duelurilor directe dintre cele doua echipe.

De mentionat este faptul ca FCSB este singura echipa care nu a reusit sa inscrie in poarta Academicii in acest sezon. Pana acum, Clinceni a incasat gol in fiecare meci jucat in deplasare.