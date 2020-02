EXCLUSIV | "Mi-a facut o oferta prea mica!" Ce transfer a ratat FCSB in aceasta iarna! Clubul a cerut 1,5 milioane de euro, dar Becali nu a fost de acord! Anunt de ULTIM MOMENT

Valeriu Iftime a vorbit despre situatia de la FCSB.

Patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a vorbit in exclusivitate la Ora exacta in sport despre situatia de la FCSB si despre antrenorul ros-albastrilor Bogdan Vintila. Iftime este de parere ca Vintila nu este potrivit pentru FCSB. Totodata, acesta a spus ca Becali i-a facut o oferta pentru Andrei Chindris, insa nu a vrut sa il dea, suma fiind prea mica.

"Cu un pas spre play-off. Sper sa pot sa ajung acolo. Emotiile sunt la fel de mari, tipul de munca si daruire pentru meci fiecare in parte. Am aceeasi frica precum acum 2 ani ani, acum 1 an. Trebuie sa bat tot ca sa fiu 100% in play-off. Chiar jucam fotbal mult mai bine acum fata de anii trecuti. Daca vom fi in play-off, nu vom face act de prezenta.

Mentin. Nu as vrea sa fiu un critic al lui Vintila pentru ca nu e treaba mea. E un om rezonabil, lucreaza foarte bine, e un antrenor bun. La FCSB cu domnul Becali foarte insistent si persuasiv, iti trebuie un manager de talente fotbalistice si un management de relatii umane, ceea ce cred ca nu poate sa faca. La FCSB ca sa poti cu cei 7-8 fotbalisti care sunt talentati, ei trebuie sa creasca. Trebuie sa munceasca mult, sa aiba incredere. Eu in opinia mea, ca filosofie, acesti copii trebuie ajutati. Eu cred ca la FCSB nu se ocupa nimeni de asa ceva, sau cel putin nu stiu eu. Eu nu fac management la FCSB. Eu nu cred ca domnul Vintila este un antrenor bun pentru FCSB. Eu nu cred ca va castiga ceva in Europa cu FCSB. Cred foarte mult in Dan Petrescu, el poate face multe lucruri. Galca a fost un antrneor bun pentru FCSB, un foarte bun manager de talente.

Asta trebuie sa fie acolo. Orice perturbare, de la salarii marite, la criticat prea mult, poate sa aduca mare greutati fotbalistilor. Pentru asta ai nevoie de un coaching special, de psihologi speciali. Miron este mai pregatit asa, pentru ca el nu apleaca urechea. El este un tip inteligent, alearga cel mai putin, dar are cel mai bun randament. Asa e MIron facut si sper sa aiba puterea. Ei cand merg la FCSB e ca si cum te-ai duce la interogatoriu de asta greu.

Nu mi l-a cerut Gigi Becali mai repede pe Chindris. Mi-a facut o oferta dintr-o relatie mai mult de prietenie. O suma foarte mica, nu poate pleca sub 1 milion si jumatate. Deocadamta Andrei nu este copt pentru FCSB in acest moment", a declarat Valeriu Iftime la PRO X.