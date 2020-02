L-a incurcat ca sa-i ia locul?! Ilie Poenaru, dezvaluiri de ULTIMA ORA despre relatia cu Becali si cum l-ar putea inlocui pe Vintila: "A fost un interes mare!"

Gigi Becali si-a dorit foarte mult un antrenor la FCSB.

Ilie Poenaru a produs una din surprizele etapei, remizand in deplsare cu FCSB, scor 0-0. Antrenorul a marturisit ca este fan al echipei ros-albastre de cand avea 7 ani si ca a fost in discutii foarte avansate cu Gigi Becali vara trecuta:

"Sunt de mic stelist, tatal meu m-a dus pe stadion de la 7 ani. Am avut discutii cu domnul Becali, a fost un interes mare din partea lui. Sincer sa fiu, si eu eram motivat sa merg la FCSB pentru ca, indiferent de ce se spune, iti doresti sa lucrezi cu jucatori cum are FCSB, cu conditiile de acolo. A fost o tatonare, Gigi Becali nu mi-a spus ca va face el echipa, nu am ajuns la astfel de discutii.

Eu doream anumite chestii, apoi a venit dubla din cupa UEFA. Erau niste chestii pe care vroiam sa le cer de la dansul. I-as fi cerut sa ma lase un numar de etape in care eu sa fac asa cum cred eu, cum vad eu si apoi cum cere dansul", a spus Ilie Poenaru la digi.