"Aici e problema!" Motivul pentru care FCSB aduce aminte de perioada in care era pe ultimul loc! De ce "perlele" lui Becali nu se mai concentreaza pe teren

Helmuth Duckadam a vorbit despre situatia de la FCSB.

Presedintele de imagine al celor de la FCSB, Helmuth Duckadam, a vorbit despre situatia de la FCSB si despre derby-ul de duminica de pe Arena Nationala impotriva celor de la Dinamo. Duckadam este de parere ca jocul FCSB-ului din acest an este mai slab din cauza faptului ca jucatorii nu mai au aceeasi determinare, dar spera ca in play-off sa se schimbe lucrurile.

"Da, traim cu speranta ca va fi un spectacol. FCSB va trebui sa isi imbunatateasca jocul. Cu siguranta putem asista la un spectacol. Ne dorim o victorie. E o intrebarea grea, trebuie intrebati cei care sunt langa echipa. A fost o surpriza neplacuta. Am incheiat bine anul trecut, din pacate acelasi lucru nu l-am vazut si in primele 3 jocuri de anul acesta. Speram ca antrenorul a pregatit bine echipa, iar varful de forma sa fie in play-off. Am jucat si cu Tanase varf. Am jucat si cu Gnohere varf. Am avut rezultate foarte bune si cu Gnohere varf si cu Tanase varf. L-am vazut si pe Haaland care a intrat rezerva si a dat doua goluri. Eu nu cred ca asta e problema. Nu mai avem aceeasi determinare, nu mai avem acelasi presing, lasam adverasrul sa joace. Am mers foarte lejer in joc.

Intotdeauna pentru Dinamo si FCSB a fost foarte importanta aceasta partida, in primul rand pentru suporteri. Meciul va fi foarte interesant si foarte disputat, in rest traiesc cu speranta ca jocul nostru se va imbunatati. In play-off putem sa facem o surpriza", a declarat Helmuth Duckadam, la PRO X.