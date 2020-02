"Daca vad ca e groasa treaba, ii vand lui echipa!" Se devalorizeaza "perlele"? Becali detoneaza o adevarata BOMBA! Ce are de gand sa faca patronul celor de la FCSB

Gigi Becali a vorbit despre situatia de la FCSB.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit in exclusivitate la Ora Exacta in sport despre situatia de la FCSB si spune ca in momentul de fata nu va da jucatori pe 10 milioane de euro. In 2 ani insa daca va vedea ca nu isi va scoate banii investit in fotbal, va vinde cativa jucatori, dupa care ii va ceda clubului juristului de la CSA Steaua, Florin Talpan.

"Eu nu dau jucatori cu 10 milioane acum, peste 2 ani trebuie sa imi scot banii, daca vad ca e groasa treaba, vand ce vand, si ii dau lui Talpan restul. Noi ne incurcam singuri. Ultima reduta e DNA si procurorii. Totul la noi e vraiste in tara asta, pentru ca orice ai face, nu esti sigur, nu ai voie sa faci nimic fara sa iti fie frica. Orice chestie pe care o faci trebuie sa te gandesti.

Daca faci o majorare de capital de exemplu, sau daca dai niste bani unui impresar pentru un jucator, vine DNA peste tine. Nu ati vazut spalare de bani in fotbal? Au fos atatea cazuri. Noi suntem nebuni, noi nu vrem sa dezvoltam tara asta, de aia suntem asa", a declarat Becali la PRO X.