A dat de belea Manea?! Fotbalistul lui CFR a facut SPECTACOL pe teren sub ochii fostei iubite! Imaginea surprinsa pe camere

Cristi Manea este protagonistul unei noi situatii tensionate.

Fotbalistul lui CFR Cluj a fost titular in deplasarea de la Craiova, in ultima etapa a sezonului regulat, impotriva Universitatii Craiova. Desi s-a linistit pe plan sportiv, dupa plecarea de la FCSB, unde a stat jumatate de an rezerva, viata lui amoroasa ar putea lua o turnura neasteptata.

Acesta este intr-o relatie cu Irina Deaconescu, o vloggerita de succes din Romania, devenita populara dupa ce a recunoscut ca a facut videochat. Cei doi s-au cunoscut in vara, iar de atunci sunt de nedespartit. Inainte de relatia cu vloggerita, Cristi Manea a avut o relatie de doi ani cu Andreea Alina, o fata din Craiova, care a fost in centrul atentiei la Campionatul European U21 din vara, dupa ce suporterii au lovit-o brutal in tribune si i-au spart buza.

Fotbalistul s-a despartit de Alina la scurt timp dupa, insa cei doi s-au revazut recent, tot la un meci de fotbal. Fata a fost surprinsa de camerele de filmat la meciul dintre Craiova si CFR Cluj si a fost aratata pe ecranele stadionului. Cristi Manea a fost unul dintre cei mai buni oameni ai ardelenilor, pasandu-i decisiv lui Martic pentru golul de 2-0.

Tweet CFR Cluj Cristi Manea