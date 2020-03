"Cand m-am uitat in ziar si am vazut ca avem golaveraj 0.."! Dan Petrescu a IZBUCNIT la conferinta de presa! Antrenorul CFR-ului lanseaza un atac violent la adresa FRF: "Rade toata lumea de noi!"

Dan Petrescu a luat foc la conferinta de presa.

CFR Cluj s-a impus cu 2-1, pe teren propriu in fata celor de la Astra Giurgiu. Clujenii au deschis scorul prin Deac dupa doar 8 minute si a stabilit scorul pauzei. In partea a doua, Astra a egalat dintr-un penalty obtinut de Fatai dupa ce a fost faultat de Araluskis. Lovitura de la 11 metri a fost transformata de Alibec, care a avut o executie excelenta. Cu doar 10 minute inainte de finalul partidei, CFR a trecut din nou in avantaj dupa golul marcat de Paun, iar meciul s-a incheiat cu scorul de 2-1. CFR revine din nou pe primul loc in Liga 1 cu 29 de puncte, avand un avantaj de 3 puncte fata de Universitatea Craiova, care se afla pe locul 2. La conferinta de presa de dupa meci, antrenorul celor de la CFR, Dan Petrescu, a luat foc si a lansat un atac direct catre cei de la FRF.

"Cum v-am spus ieri, va fi cel mai greu meci din play-off, venim dupa 4 ore de zbor, trebuie sa facem ceva sa schimbam cu aceasta regula, de care o sa aduc aminte mereu la orice conferinta. Prima repriza, cred ca ai eu fost mai buni ca noi. Cu noroc, am intrat in avantaj. Noi nu o sa primim penalty-ul asta 100 de ani, fiecare e liber sa spuna ce vrea. Anul treecut am primit penalty-uri, si in campionat si in Europa. Introducerea lui Paun a facut diferenta, el nu joaca, altii nu joaca din cauza acestei reguli. Eu nu pot sa joc cu echipa care a jucat cu Sevilla din cauza acestei reguli. Punctele au fost injumatatite,cand m-am uitat astazi in ziar si am vazut ca avem golaveraj 0-0, am zis ca nu se poate asa ceva. De ce am jucat ca prostii?



Nu se poate asa regulament, sa il tina si la anul, sa rada aia de noi. Cand le-am zis englezilor ca ne injumatatesc punctele, au inceput sa rada. Nu se paote sa iti ia puncte, e inuman, dupa ce ca imi ia punctele, nu ma lasa nici sa bag jucatorii pe care ii vreau eu. Hai sa pregatim echipa mare, nu echipa U 21. Nu a fost usor si eram sigur de acest lucru, pe final puteau castigau si ei pentru ca erau spatii. Fizic am aratat foarte rau. Sper sa pregatim mai bine urmatorul meci. Sincer nu ma asteptam ca Paun sa isi revina asa repede, pana la urma el a bagat-o in poarta cum trebuia. Am avut cu Medias penalty, am avut cu Viitorul penalty, de ce sa primim? Daca ne impusca pe linia portii, poate primim si noi penalty. Daca era 1-1, era viciat rezultatul. Nu avem nicio sansa anul asta sa luam titlul, daca luam e un miracol. Sa arbitreze cine vrea, dar sa ne lase pe noi in pace", a declarat Dan Petrescu la conferinta de presa.

Tweet CFR Cluj Dan Petrescu Liga 1 Citeste si: Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!