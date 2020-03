"Am facut doua greseli si am pierdut meciul!" Explicatiile lui Bogdan Andone dupa esecul cu CFR! Ce a spus antrenorul celor de la Astra

CFR Cluj s-a impus cu 2-1, pe teren propriu in fata celor de la Astra Giurgiu. Clujenii au deschis scorul prin Deac dupa doar 8 minute si a stabilit scorul pauzei. In partea a doua, Astra a egalat dintr-un penalty obtinut de Fatai dupa ce a fost faultat de Araluskis. Lovitura de la 11 metri a fost transformata de Alibec, care a avut o executie excelenta. Cu doar 10 minute inainte de finalul partidei, CFR a trecut din nou in avantaj dupa golul marcat de Paun, iar meciul s-a incheiat cu scorul de 2-1. CFR revine din nou pe primul loc in Liga 1 cu 29 de puncte, avand un avantaj de 3 puncte fata de Universitatea Craiova, care se afla pe locul 2. La finalul partidei, Bogdan Andone a vorbit despre partida din aceasta seara si spune ca meciul a fost pierdut de catre echipa sa din cauza a doua greseli.



"Am avut situatii bune, foarte bune in prima repriza, nu am avut determinarea de a finaliza actiunile. Am facut greseli in lant la golul 2 si am pierdut meciul. Nu stiu daca se schimbau mult lucrurile, daca erau mai multe minute de prelungire. Dupa ce au dat golul 2, nu s-a mai jucat nimic. Sunt lucruri pozitive, echipa a jucat, si-a creat situatii de marca, prin calitate, dar ne-a lipsit hotararea, decizia de a finaliza, au fost cateva situatii monumentale. Din pacate trebuie sa trecem peste acest meci, trebuie sa ne focusam pentru urmatorul meci. Dinu cred ca a fost singurul jucator din lot caare nu a avut sanse sa joace de cand sunt eu la echipa si a facut un meci bunicel. Cu Botosani va fi un meci dificil, dar avand in vedere ca vom juca acasa, sper sa castigam, avem nevoie de cele 3 puncte", a declarat Bogdan Andone, la finalul partidei, la Digi.

