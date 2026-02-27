Joyskim Dawa ar putea da lovitura carierei. În ultimele zile, s-a vorbit despre faptul că fundașul camerunez s-ar afla pe lista belgienilor de la Genk, însă, în ultimele ore, un club uriaș din Europa își face loc în discuții.

Olympique Lyon se interesează de Joyskim Dawa

La un an după ce FCSB s-a duelat cu Olympique Lyon în optimile de finală Europa League, partide în care Joyskim Dawa i-a impresionat pe francezi, conducătorii clubului din Ligue 1 ar pregăti oferta pentru jucătorul celor de la FCSB.

Mai multe publicații din Franța precum TeamFootball.fr și Foot01.com au scris despre acest subiect și au remarcat că Olympique Lyon nu se teme să își asume riscul unui transfer care ar putea da greș, având în vedere că Dawa abia a revenit după o accidentare îngrozitoare și a jucat doar patru meciuri în această stagiune.

”Olympique Lyon nu încetează niciodată să surprindă. În timp ce sezonul este în plină desfășurare, conducerea clubului lucrează deja din culise pentru a pregăti o vară care ar putea schimba totul. Iar de această dată, toate privirile sunt îndreptate spre România: Joyskim Dawa, fundașul central de la FCSB, se află pe lista lor de interes.

Format la Monaco și după experiențe în Portugalia, Ucraina și Letonia, Dawa a ajuns la București în 2022. La 29 de ani, internaționalul camerunez (1,94 m) a evoluat în doar patru meciuri în acest sezon. Totuși, profilul său atletic și experiența europeană au atras atenția departamentului de scouting al lui Lyon, mereu în căutare de oportunități avantajoase pe piață.

Transferat pentru 350.000 de euro, el ar putea fi disponibil în această vară pentru o sumă considerabil redusă. O mutare inspirată, în linia unor reușite recente precum Sulc, Moreira și Nartey”, au scris francezii.