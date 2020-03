"Pana si Fatai a recunoscut ca nu a fost penalty!" Eroul celor de la CFR in meciul cu Astra lanseaza un atac la adresa arbitrajului din aceasta seara! Ce a spus Paun la finalul partidei

CFR Cluj s-a impus cu 2-1, pe teren propriu in fata celor de la Astra Giurgiu. Clujenii au deschis scorul prin Deac dupa doar 8 minute si a stabilit scorul pauzei. In partea a doua, Astra a egalat dintr-un penalty obtinut de Fatai dupa ce a fost faultat de Araluskis. Lovitura de la 11 metri a fost transformata de Alibec, care a avut o executie excelenta. Cu doar 10 minute inainte de finalul partidei, CFR a trecut din nou in avantaj dupa golul marcat de Paun, iar meciul s-a incheiat cu scorul de 2-1. CFR revine din nou pe primul loc in Liga 1 cu 29 de puncte, avand un avantaj de 3 puncte fata de Universitatea Craiova, care se afla pe locul 2. La finalul partidei, marcatorul golului 2 al celor de la CFR, Alexandru Paun, a vorbit despre partida din aceasta seara si spune ca nu a fost penalty la faza din care a egalat Astra.

"Am incercat sa trec cat mai repede peste acel meci si ma bucur ca astazi am reusit sa imi ajut echiupa si sa luam cele 3 puncte. Cred ca acum cea mai importanta este victoria. Stim ca ne sufla in ceafa adversarele, suntem doar la 3 puncte de ei, dar asta este sistemul si trebuie sa jucam asa cum este. Am vorbit cu arbitrul si a zis ca nici vorba de penalty, am vorbit si cu Fatai si a spus si el ca nu a fost penalty. Stiam ca dupa un asemenea meci cum a fost cel de la Sevilla in care am suferit pe final, va fi foarte greu astazi, speram ca de acum sa o tinem tot asa. Sper ca si anul acesta sa avem cat mai multe meciuri sa jucam in Europa, acum ne concentram pe campionat pentru ca trebuie sa castigam din nou primul loc, sa mergem acolo in Europa unde ne este locul.



Trebuie sa luam fiecare meci in parte, avem acum o saptamana sa ne gandim la urmatorul meci si sa intram pe un fagas normal. Intreaga echipa trebuie sa fie felicitata dupa acest meci, nu e usor sa iti revii dupa un meci precum a fost cel cu Sevilla", a declarat Paun la finalul partidei, la Digi.



Tweet CFR Cluj Astra Giurgiu Alexandru Paun Citeste si: Tragerea la sorti a grupelor Nations League: marti, 18:30, IN DIRECT LA PRO X si pe www.sport.ro!