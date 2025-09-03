În acest moment, clujenii ocupă locul al 14 în clasamentul Ligii 1, după victoria cu Slobozia (2-1), remizele cu Rapid (1-1), Botoșani (2-2) și FCSB (2-2) și înfrângerile cu Argeș (0-2), Craiova (2-3) și Oțelul (1-4).

În cupele europene, echipa ardeleană a eliminat pe Pacsi (0-0, 3-0 / turul 1 preliminar Europa League) și Lugano (0-0, 1-0 d.p. / turul 2 preliminar Europa League), fiind eliminată de Braga (1-2, 0-2 / turul 3 preliminar Europa League) și apoi spulberată de Hacken (2-7, 1-0 / play-off Conference League). Narcis Răducan spune că fluctuațiile în evoluțiile echipei sunt greu de înțeles.



"A fost una dintre cele mai stabile echipe, până la acel joc"

"CFR Cluj este o enigmă pentru mine. Când vedem o echipă cu un comportament special, toți care am lucrat în fotbal încercăm să ne regăsim în situația respectivă, să înțelegem ce se întâmplă. Neavând toate informațiile, mai degrabă speculăm. La ei de ce e ceva special? Mi s-a părut că au început ok, chiar și în Supercupa pierdută au jucat bine, apoi în cupele europene a fost una dintre cele mai stabile echipe și au avut adversari dificili.



Până la acel meci, când totul s-a prăbușit. După care, la meciul cu FCSB mi se pare că au revenit la un joc foarte bun. Conducătorilor li se pare că se putea mai bine, nouă, spectatorilor neutri, ne-a plăcut meciul cu FCSB. S-au marcat multe goluri, am văzut fotbal frumos, am urmărit jucători de echipă națională. Măcar să avem numai meciuri de genul ăsta...



"CFR Cluj mi se pare mai periculoasă cu Mandorlini pe bancă"

CFR Cluj mi se pare mai periculoasă cu Mandorlini pe bancă. Este o energie nouă, sunt jucători care au evoluat mai puțin, se schimbă tactica. Efectiv e partea aia bună a schimbării de antrenori. A fost înlocuit un antrenor care a făcut performanță la CFR Cluj, dar și Mandorlini face parte din istoria acestui club.



Reacția a fost pozitivă din partea echipei, asta înseamnă că vor urca în clasament. Mai rău de antepenultimul loc nu poți să ajungi, așa că CFR Cluj va merge doar în sus", a declarat Narcis Răducan pentru Sport.ro.

