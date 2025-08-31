CFR Cluj a intrat într-o etapă de reconstrucție după eliminarea din cupele europene (3-7 la general cu Hacken).

Ioan Varga a anunțat „revoluția” la nivelul lotului și l-a adus ca director sportiv pe Mikael Silvestre, fost câștigător al Champions League cu Manchester United.



Kurt Zouma, la CFR Cluj? Răspunsul lui Cristi Balaj



Primul nume uriaș vehiculat în Gruia este cel al lui Kurt Zouma. Fundașul francez de 30 de ani, cotat la 10 milioane de euro pe Transfermarkt, este liber de contract după despărțirea de saudiții de la Al-Orubah. Prosport a scris că negocierile sunt avansate.



După remiza spectaculoasă dintre CFR Cluj și FCSB, scor 2-2, Cristi Balaj, președintele ardelenilor, a fost întrebat în direct la Digi Sport despre posibilitatea ca Zouma să ajungă în Gruia. Răspunsul său a fost rezervat.



„Eu evit să vorbesc. Îmi e greu să mă lansez în aceste discuții. Am văzut și eu, am citit în presă”, a declarat Cristi Balaj.



Zouma are un palmares impresionant, cu două titluri în Premier League, o Ligă a Campionilor, o Supercupă a Europei și o Conference League, pe lângă 11 selecții la naționala Franței.

Fundașul a evoluat pentru Saint-Etienne, Chelsea, Stoke, Everton, West Ham și Al-Orubah și se poate lăuda cu peste 400 de meciuri în carieră.

