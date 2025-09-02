Meciurile din etapa a opta a ediţiei 2025-2026 a Superligii de fotbal au avut loc de vineri până luni, iar clasamentul este unul de-a dreptul surprinzător, mai ales în zona de jos.

Lider neînvins continuă să fie Universitatea Craiova (20 p), urmată de Rapid (18 p), și ea invincibilă, iar pe podium s-a cocoțat și Dinamo (15 p).

Șocul este la locurile de baraj, ocupate acum de FCSB și CFR Cluj (6 p fiecare, dar ardelenii au un meci mai puțin disputat), în timp ce condamnate la retrogradare par a fi nou-venitele FK Csikszereda (2 p - mai are de jucat însă o restanță) și Metaloglobus București (1 p).

Rezultatele și marcatorii din etapa 8 a Superligii



Vineri 29 august

FC Rapid Bucureşti - AFC UTA Arad 2-0 (2-0), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti

Au marcat: Denis Ciobotariu (13), Alexandru Dobre (30).



Sâmbătă 30 august

AFC Unirea 04 Slobozia - AS FC Universitatea Cluj 0-1 (0-0), Stadion Clinceni - Clinceni

A marcat: Dan Nistor (54).



SC Dinamo 1948 Bucureşti - AFC Hermannstadt 2-0 (0-0), Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Mamoudou Karamoko (48), Kennedy Boateng (73).



Duminică 31 august

FC Argeş - FC Metaloglobus Bucureşti 2-1 (2-1), Stadion Municipal - Mioveni

Au marcat: Ricardo Matos (3), Caio Ferreira (9 - penalty), respectiv David Irimia (14).



AFC Botoşani - Universitatea Craiova 1-1 (0-0), Stadion Municipal - Botoşani

Au marcat: Hervin Ongenda (72), respectiv Alexandru Cicâldău (62).



FC CFR 1907 Cluj - FC FCSB 2-2 (2-1), Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca

Au marcat: Damjan Djokovic (19), Lindon Emerllahu (45+1), respectiv Florin Tănase (43 - penalty), Juri Cisotti (87).

Cartonaş roşu: Aly Abeid (CFR, 90+4).



Luni 1 septembrie

AFK Csikszereda - ASC Oţelul Galaţi 1-1 (0-1), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc

Au marcat: Anderson Ceara (49), respectiv Joao Paulo (31).

Cartonaş roşu: Zoltan Bodo (Csikszereda, 90+1).



FC Farul Constanţa - FC Petrolul Ploieşti 2-1 (1-1), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu

Au marcat: Răzvan Tănasă (29), Ionuţ Larie (87 - penalty), respectiv Adrian Chică-Roşă (34).



Clasamentul din Superligă după 8 etape



loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Universitatea Craiova 8 6 2 0 17-9 20

2 Rapid Bucureşti 8 5 3 0 14-6 18

3 FC Dinamo Bucureşti 8 4 3 1 12-8 15

4 FC Argeş 8 5 0 3 13-10 15

5 FC Botoşani 8 3 4 1 16-9 13

6 Farul Constanţa 8 4 1 3 11-10 13

7 UTA Arad 8 3 4 1 11-10 13

8 Universitatea Cluj 8 3 3 2 11-8 12

9 Unirea Slobozia 8 3 2 3 11-10 11

10 Oţelul Galaţi 8 2 4 2 10-9 10

11 FC Hermannstadt 8 1 4 3 7-10 7

12 Petrolul Ploieşti 8 1 3 4 7-9 6

13 FCSB 8 1 3 4 10-14 6

14 CFR Cluj 7 1 3 3 11-16 6

15 FK Csikszereda 7 0 2 5 7-19 2

16 Metaloglobus 8 0 1 7 7-18 1

