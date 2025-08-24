La finalul jocului, Dan Petrescu și-a anunțat demisia de pe banca formației din Gruia, unde a fost rechemat Andrea Mandorlini.

Ioan Becali, ironii după Hacken - CFR Cluj 2-7

Ioan Becali s-a declarat surprins neplăcut de pasa proastă pe care o traversează clubul patronat de Ioan Varga, însă susține că nu a fost luat prin surprindere de plecarea lui Dan Petrescu.

Renumitul agent i-a înțepat pe ardeleni, care sperau să îl vândă pe Louis Munteanu pe o sumă record în Superliga României, 18 milioane de euro. Ioan Becali a dat de înțeles că o asemenea mutare este greu să se mai realizeze în aceste condiții.

”Niciodată în viața mea (n.r. nu se aștepta ca CFR să piardă cu 2-7 în fața lui Hacken)! Mă așteptam să piardă 1-0, 2-1, 3-2, 2-0… Dar a fost 7-2, incredibil! Bagi scuza terenului sintetic, dar fotbaliștii joacă și pe zgură, și pe iarbă și pe oriunde.

Nu a fost o umilință doar pentru CFR Cluj, ci pentru tot fotbalul românesc. Ce frumos a ieșit Craiova… E păcat că nu a rămas 2-0, când portarul avea colțul scurt al lui tot.

Înfrângerea lui CFR Cluj e o umilință pentru tot fotbalul românesc. Lumea o să întrebe ‘de unde e CFR?’. A câștigat 5 campionate la rând, nu mai sunt și de restul din trecut.

Mă așteptam ca Dan Petrescu să-și dea demisia. La 7-2 și-a dat o demisie de onoare, așa face un antrenor cu o coloană vertebrală. A încercat, a făcut, a dres. Bine, poate vor veni cele 18 milioane de euro pe Louis Munteanu”, a spus Ioan Becali, conform Fanatik.

În primul meci din campionat pentru CFR, ardelenii au suferit un nou eșec dureros, 1-4 cu Oțelul Galați.

