Narcis Răducan (50 de ani) a evoluat pentru Progresul / FC Național, FCM Bacău, Steaua, Rapid, Electromagnetica, AEL Limassol, AEK Larnaca și Ceahlăul Piatra Neamț, înainte să devină conducător de club. A făcut facultatea de Sport, a obținut masterul în Management Sportiv și și-a susținut doctoratul cu lucrarea "Contribuții privind managementul cluburilor de fotbal de înaltă performanță din România" la UNEFS București. Deține licența A UEFA de antrenor, este analist TV și afacerist, iar în ultimii ani a coordonat o academie de fotbal de succes, unde juniorii fac antrenamente de perfecționare. Antrenor cu acte în regulă și un scouter și un conducător cu o activitate importantă, Răducan spune că nu va reveni la conducerea unui club de fotbal și vrea să se dedice profesoratului.

"E onorant să fiu doctor în sport. Nu sunt foarte mulți fotbaliști care au jucat la un anumit nivel și au reușit această performanță. Pe de altă parte, îmi creează și o poartă către următorii 20 de ani. Îmi doresc să încep foarte curând și activitatea didactică și să predau.



Am avut oferte de la cluburi din Liga 1 ca să revin în fotbal, dar am decis, pentru moment, că am alte priorități. Am trecut prin toate fazele managementului în Liga 1, și la echipele care se bat pentru trofee, și la echipele care se bat pentru supraviețuire. Cred că am căpătat destulă experiență ca să trec la altceva. De altfel, de regulă, după 3-4-5 ani îmi place să mă reorientez.

"Peste 5-10 ani mă văd la catedra unei facultăți"



Nu pot spune că am mai muli ani de școală decât de fotbal, dar sunt cam la egalitate. S-au acumulat anii de școală, deși atunci când am terminat clasa a 12-a am zis că nu mai vreau să mai văd școală, că nu o să mai învăț o zi. Din fericire nu m-am oprit și am reușit să ajung și la acest nivel. Am licența de antrenor, am reușit să fac și un Master, iată acum și un doctorat. Nu a fost simplu, pentru că rigorile sunt importante. Am absolvit la UNEFS, unde sunt cele mai înalte cerințe.



Unde mă văd peste 5 - 10 ani? Sunt convins că tot în jurul fenomentului. Pe de o parte în studioul de televiziune, pentru că-mi place foarte mult și acel lucru. Voi fi și pe teren dimineața (n.r. - la școala lui de fotbal), este o activitate la care nu vreau să renunț pentru că extrag tot ce e mai frumos din fenomenul acesta. Apoi la catedra unei facultăți. Voi fi alături și de băieții mei, cel mare joacă la Petrolul, după cum știți, și are nevoie de o consiliere specială la această vârstă", a declarat Narcis Răducan pentru Sport.ro