Tehnicianul echipei CFR Cluj, Andrea Mandorlini, a declarat joi seară, după meciul cu Hacken, scor 1-0, că a fost o probă prin care a văzut jucătorii şi că victoria este una importantă.



Andrea Mandorlini: ”A fost o probă”



”A fost o probă prin care am văzut jucătorii. Am făcut o partidă bună şi cred că în prima repriză puteam mai mult.



Trebuia să avem mai mult încredere, dar e o victorie importantă. Echipa nu a primit gol şi asta e bine. E o situaţie dificilă, jucători importanţi sunt accidentaţi şi am avut meciuri dificile.



A fost o stagiune lungă anul trecut, trebuie să ne revenim”, a spus Andrea Mandorlini, potrivit Digi Sport.



Echipa CFR Cluj a învins joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea suedeză Hacken, în returul play-off-ului din Conference League. Oaspeţii s-au calificat în grupa competiţiei, cu 7-3 scor general.



News.ro.

