Hacken - CFR Cluj, LIVE TEXT de la ora 20:00 pe Sport.ro | Meci greu pentru ardeleni în Suedia



Cele două echipe își dau întâlnire joi seară de la ora 20:00 la Goteborg, în Suedia, pe ”Bravida Arena”, în prima manșă din play-off-ul Conference League. Meciul va putea fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



Echipa pregătită de Dan Petrescu a coborât în play-off-ul UEFA Conference League după ce a fost eliminată din al treilea tur preliminar UEFA Europa League de Braga, scor 1-4 la general.



În aceeași situație se află și Hacken, care a pierdut cu 1-2 în al treilea tur din Europa League cu norvegienii de la Brann.



Returul dintre Hacken și CFR Cluj va avea loc o săptămână mai târziu în Gruia, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”. Partida va fi în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

