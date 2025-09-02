Narcis Răducan crede că lamentările în privința arbitrajului a conducători ambelor cluburi la derby-ul CFR Cluj - FCSB (2-2) e un argument că eventualele greșeli au fost neintenționate.



"Dacă ambele sunt nemulțumite, e clar că el a încercat să-și ducă meciul la bun sfârșit"

"Cel mai tare e că ambele echipe sunt nemulțumite de arbitraj, numai la noi în campionat se poate. Au fost niște lucruri de analizat de către specialiști, dar ca să dai un verdict trebuie să fii specuialist. Am încercat și eu, dar ori trebuie să știi regulamentul actualizat, ori am păreri subiective. Sunt faze care trebuie evaluate chiar de specialiști.



Cel mai bun argument pro-Colțescu este că nu ține cu o echipă în mod intenționat. Dacă ambele sunt nemulțumite, e clar că el a încercat să-și ducă meciul la bun sfârșit. În acest moment al carierei, eu îl văd ca unul dintre cei mai buni arbitri români. Când îl văd pe el, încă mă mai simt tânăr, pentru că e singurul arbitru actul care m-a arbitrat.



Într-un mod surprinzător l-am regăsit acum 1-2 luni într-un campionat de old boys. Voia să facă un antrenament și ne-a arbitrat tot el. Acolo nu a greșit, a fost mult mai ușor ca în Liga 1, ne mișcăm mai lent. În Liga 1 sunt partide grele, se țin de tricou, cu cotul ridicat, cât de mult e ridicat, cât de mult are intenția să lovească...



"Se echilibrează greșelile pro și contra, foarte rar clasamentul nu e unul corect"

Eu sunt de părere că, dacă te concentrezi ca jucător, antrenor și conducător pe arbitraje, nu funcționează. Am avut bucuria să fiu conducător la atâtea echipe, dar am ajuns la concluzia că există o dreptate omenească sau divină, la sfârșitul campionatului.



Se echilibrează greșelile pro și contra, foarte rar clasamentul nu e unul corect. De regulă, fiecare primește cam ce dă. Ești și ajutat, ești și dezavantajat, de aceea cred că focusul trebuie să fie mai mult pe fotbal", a declarat Narcis Răducan pentru Sport.ro.

