Ronny Labonne (28 de ani) este noul jucător al fostei campioane a României. Este al doilea transfer din această vară, după Anderson Ceara de la Csikszereda, pentru care Gigi Becali a plătit 450.000 de euro.

Cel mai probabil, FCSB va plăti și o sumă de transfer în schimbul francezului care evoluează pe postul de fundaș dreapta. Contractul său cu SM Caen, care evoluează în Ligue 3, se întinde până în vara anului 2027.

AS Saint-Priest, Lorient B, Nîmes Olympique și SM Caen sunt echipele pentru care a mai jucat noul jucător de la FCSB în cariera sa. Experiența în România va fi prima în ”străinătate” pentru el.

FCSB a anunțat al doilea transfer al verii: Ronny Labonne

„FCSB anunță transferul lui Ronny Labonne, de la SM Caen.

Apărătorul născut la 14 septembrie 1997 în Martinica va purta tricoul cu numărul 97.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a transmis FCSB.