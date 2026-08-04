Manchester United a anunţat, la începutul verii, că Michael Carrick rămâne în funcţia de antrenor principal, noul contract fiind valabil până în 2028. Aceasta reprezintă și o recunoaştere a contribuţiei fostului mijlocaş la redresarea situaţiei echipei în mai puţin de jumătate de sezon.

Clubul din Manchester vrea mai mult în stagiunea următoare de Premier League, 2026-2027, iar din acest motiv încearcă să mai facă mutări importante.

Manchester United activează clauza de transfer a lui Jorge Salinas?!

Printre cei vizați, și Jorge Salinas, fundaș stânga spaniol, în vârstă de 19 ani, considerat noul star al fotbalului spaniol!

Jorge Salinas (19 ani) este legitimat la Racing Santander. Deși evoluează în liga secundă, spaniolul este considerat un jucător spaniol de mare perspectivă. El a crescut în academia lui Racing, iar pentru echipa de seniori are la activ 37 de apariții.

Și alte echipe mari ale Europei au pus ochii pe Salinas. PSG ar fi pus la bătaie cinci milioane de euro pentru transferul său, dar clauza de reziliere a fundașului se ridică la 16 milioane de euro, potrivit The Sun.

Clauza lui Jorge Salinas ar putea fi plătită de Manchester United

Altfel, conform site-ului de specialitate Transfermarkt, Jorge Salinas are o cotă de piață de cinci milioane de euro.

Manchester United se gândește și la viitor, iar astfel intenționează să activeze clauza de cumpărare a lui Jorhe Salinas, chiar dacă și alte cluburi importante, pe lângă PSG, îl vor. Și Barcelona atentează la fotbalistul legitimat la Racing Santander.