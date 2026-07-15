GALERIE FOTO Ronny Labonne a dezvăluit ce l-a făcut să o aleagă pe FCSB: „Am auzit multe despre asta”

Ronny Labonne a dezvăluit ce l-a făcut să o aleagă pe FCSB: „Am auzit multe despre asta” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Ronny Labonne a purtat unul dintre noile echipamente ale lui FCSB din acest sezon.

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FCSB și-a prezentat noile echipamente și au organizat un eveniment de la lansare.

La eveniment au fost prezenți Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Ștefan Târnovanu și noul transfer Ronny Labonne, cei care au prezentat noile modele.

Ronny Labonne: „Sunt un competitor și asta îmi place”

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Jucătorul transferat de FCSB de la SM Caen pentru 100.000 de euro a luat parte la prezentarea noilor echipamente ale formației patronate de Gigi Becali.

Ronny Labonne a declarat că abia așteaptă primul meci al acestui sezon și a spus că s-a acomodat deja la echipă.

„Este foarte frumos noul echipament, îmi place foarte mult. Sper să ne atingem toate obiectivele și să facem un sezon foarte bun, iar eu să îmi ating obiectivele personale.

(n.r. Cum te-ai acomodat cu noii tăi colegi) A fost ușor, pentru că este un colectiv unit la echipă, m-au învățat deja câteva cuvinte în română. Abia aștept să joc cu ei într-un meci oficial, în fața suporterilor.

Abia aștept să înceapă sezonul. Sunt un competitor și asta îmi place cel mai mult: meciurile. Să joci într-un stadion ca acesta, în fața suporterilor, este ceva special. Am auzit multe despre atmosfera de aici și despre istoria clubului.”, a declarat Ronny Labonne.

Cine este Ronny Labonne, noul transfer de la FCSB

Ronny Joel Andre Labonne, pe numele său complet, s-a născut pe 14 septembrie 1997 în Le Lamentin, Martinica, teritoriu francez din Caraibe. A început fotbalul la US Robert, iar ulterior s-a mutat în Franța.

De-a lungul carierei, și-a construit reputația de „fundaș dreapta muncitor, cu un profil ofensiv și o capacitate bună de efort”, cum îl descriau francezii de la actu.fr în urmă cu ceva timp.

Noul jucător al FCSB-ului a reprezentat Martinica la nivel internațional. Ultimele sale apariții pentru națională au venit în 2023, când a evoluat în preliminariile și faza finală a Gold Cup.

Ce legătură are cu Kylian Mbappe

Ce legătură are Labonne cu Kylian Mbappe? Păi, francezul vine la București de la SM Caen, club controlat de superstarul francez.

În vara anului 2024, Mbappe a devenit acționar majoritar la Caen prin intermediul fondului său de investiții și a preluat aproximativ 80% din acțiunile clubului.

Este demn de menționat și faptul că Ronny Labonne a fost cel mai bun pasator de la Caen în sezonul recent încheiat, cu patru reușite, la egalitate cu Ivann Botella.

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