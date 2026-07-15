GALERIE FOTO Fanii FCSB au răbufnit după prezentarea noilor echipamente

Fanii FCSB au răbufnit după prezentarea noilor echipamente Superliga
SPORT.RO
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FCSB și-a prezentat oficial noile echipamente pentru sezonul 2026-2027.

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Ronny LabonneFCSBdaniel birligea
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Cu doar câteva zile înainte de startul noului sezon din SuperLiga, roș-albaștrii au organizat evenimentul de lansare a noilor tricouri.

La eveniment au fost prezenți Florin Tănase, Daniel Bîrligea, Ștefan Târnovanu și noul transfer Ronny Labonne, cei care au prezentat noile modele.

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Echipamentul de acasă este albastru, cu inserții roșii la mâneci și guler, completat de pantaloni roșii și jambiere albastre.

Tricoul de deplasare este alb, cu accente negre și o siglă stilizată, în timp ce echipamentul de rezervă este complet portocaliu, cu detalii negre.

Fanii FCSB au răbufnit după prezentarea noilor echipamente: „Ferească Dumnezeu!”

„Momentul mult așteptat a sosit. Noile echipamente pentru sezonul 2026-2027 sunt aici.

Un nou sezon, aceleași sentimente!”, au transmis cei de la FCSB pe rețelele sociale.

Secțiunea de comentarii de pe pagina oficială de Facebook a clubului a fost inundată de mesaje critice la adresa designului ales.

„Ferească Dumnezeu... Zici că sunt făcute de niște copii în Dream League Soccer... Simple și fără un Dumnezeu”, a scris unul dintre suporteri.

„Ca de obicei, oribile”, a comentat un alt fan.

„Zici că e Superman de buget...”, a fost o altă reacție ironică.

„E același ca anul trecut, doar că acum e albastru cu dungă roșie la subraț. Dezamăgitor ca de obicei, nimic distinctiv, anost ca valetul nervos”, a scris un altul.

FCSB va începe noua ediție a SuperLigii vineri, 17 iulie, pe teren propriu împotriva celor de la FC Argeș Pitești. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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