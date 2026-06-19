Manchester City a dat lovitura! Fotbalistul de 75.000.000 de euro a semnat

Manchester City va avea un nou antrenor, după zece ani, în urma plecării lui Pep Guardiola la finalul stagiunii trecute.

Favoritul să vină pe banca „cetățenilor” este Enzo Maresca, fost antrenor secund la formația de pe „Etihad Stadium”.

Jeremy Doku semnează prelungirea cu Manchester City

Jeremy Doku a fost unul dintre cei mai buni jucători ai lui Manchester City în stagiunea trecută, iar oficialii echipei din Premier League nu își doresc să îl piardă.

Jurnalistul italian Fabrizio Romano a dezvăluit că „cetățenii i-au propus prelungirea contractului lui Doku.

Fotbalistul care a fost adus de la Rennes în august 2023 în schimbul sumei de 60 de milioane de euro a acceptat oferta lui Manchester City de prelungi contractul până în 2031, cu un salariu semnificativ mai mare.