OFICIAL Echipa din Superligă face revoluție! Un argentinian a devenit al șaptelea transfer. Alte șase plecări

Echipa din Superligă face revoluție! Un argentinian a devenit al șaptelea transfer. Alte șase plecări Superliga
Alexandru Hațieganu
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Continuă revoluția la o echipă din Superliga României.

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Corvinul Hunedoara

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Corvinul Huneodoara a confirmat oficial transferul argentinianului Ángel Gillard (24 de ani), fotbalist capabil să evolueze pe posturile de atacant central și extremă stânga. 

Ángel Gillard, prezentat oficial la Corvinul Hunedoara

Gillard a semnat cu formația nou-promovată un contract valabil două sezoane. El se află la prima experiență în Europa. Ultima oară a evoluat pentru Deportes Concepcion din Chile.  

„Clubul nostru anunţă semnarea unei înţelegeri valabile pe două sezoane cu jucătorul argentinian Ángel Gillard!

În vârstă de 24 de ani, fotbalistul care poate evolua atât ca atacant, cât şi ca aripă stânga se va afla la prima sa experienţă în fotbalul european şi vine la Hunedoara după ce a jucat ultima dată în prima ligă din Chile, la Deportes Concepción, totalizând 57 de apariţii, 11 goluri şi 3 pase decisive. 

Anterior, Ángel a jucat şi pentru CCD Fernández Vial, în liga secundă din Chile, reuşind promovarea cu gruparea feroviară, pentru care a îmbrăcat tricoul galben-negru de 59 de ori (17 reuşite).

La nivel de juniori, el a bifat apariţii la Chacarita Juniors şi Central Ballester, în ţara sa natală, înainte de plecarea în Chile”, a transmis Corvinul Hunedoara, prin intermediul paginii de Facebook a clubului.

Corvinul Hunedoara, la al șaptelea transfer realizat

Nou-promovata din Superligă a anunțat al șaptelea transfer din perioada de mercato din vară. 

Corvinul i-a mai prezentat anterior pe mijlocaşul Andrej Fabry (ex-U Cluj), pe stoperul Mohammad Abualnadi (titular pentru Iordania la Campionatul Mondial, ultima oară la Selangor din Malaezia), închizătorul Denis Hrezdac (revenit după împrumutul la UTA), pe atacantul Renato Espinosa (ex-Unirea Slobozia), pe portarul Adrian Frănculescu (împrumutat de la CFR Cluj) și pe fundașul dreapta Flavius Iacob (revenit după împrumutul de la UTA). 

De asemenea, antrenorul Florin Maxim și-a prelungit contractul până în 2029 cu formația hunedoreană. 

Corvinul s-a despărțit până acum de Mihai Velisar, Alexandru Buziuc, Denis Renţa, Szabolcs Kilyen, Antonio Bradu și Viorel Lică.

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