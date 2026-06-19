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Corvinul Huneodoara a confirmat oficial transferul argentinianului Ángel Gillard (24 de ani), fotbalist capabil să evolueze pe posturile de atacant central și extremă stânga.

Ángel Gillard, prezentat oficial la Corvinul Hunedoara

Gillard a semnat cu formația nou-promovată un contract valabil două sezoane. El se află la prima experiență în Europa. Ultima oară a evoluat pentru Deportes Concepcion din Chile.

„Clubul nostru anunţă semnarea unei înţelegeri valabile pe două sezoane cu jucătorul argentinian Ángel Gillard!

În vârstă de 24 de ani, fotbalistul care poate evolua atât ca atacant, cât şi ca aripă stânga se va afla la prima sa experienţă în fotbalul european şi vine la Hunedoara după ce a jucat ultima dată în prima ligă din Chile, la Deportes Concepción, totalizând 57 de apariţii, 11 goluri şi 3 pase decisive.

Anterior, Ángel a jucat şi pentru CCD Fernández Vial, în liga secundă din Chile, reuşind promovarea cu gruparea feroviară, pentru care a îmbrăcat tricoul galben-negru de 59 de ori (17 reuşite).

La nivel de juniori, el a bifat apariţii la Chacarita Juniors şi Central Ballester, în ţara sa natală, înainte de plecarea în Chile”, a transmis Corvinul Hunedoara, prin intermediul paginii de Facebook a clubului.