Mihai Stoica a analizat viitoarea adversară a lui FCSB din turul doi preliminar Conference League.

Mihai Stoica a izbucnit în râs când a auzit de FK Auda

Oficialul fostei campioane a României spune, că la prima vedere, FK Auda pare un adversar modest, iar cei din staff-ul tehnic nu se grăbesc să o analizeze.

Președintele Consiliului de Adminsistrație de la FCSB spune că un membru al staff-ului tehnic al roș-albaștrilor va merge pe 4 iulie la un meci al celor de la FK Auda, însă este de părere că gruparea letonă este mai mult decât accesibilă.

”Au foarte mulţi străini. M-am uitat azi puţin pe la meciuri. Pe 21, acum, duminică, joacă în deplasare cu Super Nova, m-a bufnit şi râsul când am văzut numele, pe un stadion care apare că ar avea 250 de locuri.

Nu are niciun sens să-i vedem acum. În schimb o să meargă cineva să-i vadă pe 4 iulie, o să plece din cantonament să-i vadă, pentru că joacă în deplasare la RFS, vechea noastră cunoştinţă. Ei sunt echipă de pe locul 3 şi cred că tot pe 3 vor termina şi anul ăsta. Am picat bine”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

FK Auda are un lot cotat la 4,45 milioane de euro

În ultimele două sezoane, letonii au disputat 10 meciuri în preliminariile UEFA Conference League și au înregistrat cinci victorii, trei remize și două înfrângeri.

Lotul echipei este evaluat la 4,45 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. Cel mai valoros jucător este chiar căpitanul Eduards Daskevics, winger în vârstă de 23 de ani, cotat la 400.000 de euro.