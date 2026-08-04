Câți bani a primit, de fapt, U Cluj după transferul lui Andrei Coubiș: „A fost important pentru jucător”

Universitatea Cluj a trecut prin cel mai bun an competițional din istorie în sezonul 2025/2026. Ardelenii au terminat pe poziția secundă în SuperLiga, iar în Cupa României au cedat la lovituri de departajare în ultimul act în fața Universității Criaova.

Câți bani a primit U Cluj după transferul lui Andrei Coubiș

Sosit în ianuarie la Universitatea Cluj de la Sampdoria, Andrei Coubiș s-a adaptat excelent și a fost unul dintre motivele pentru care ardelenii s-au aflat în lupta pentru cele două trofee interne. Evoluțiile sale l-au propulsat chiar și la echipa națională, astfel că era de așteptat ca mai multe echipe să fie interesate de un transfer.

U Cluj a activat în această vară clauza de cumpărare definitivă de 125.000 de euro, iar la doar câteva săptămâni distanță a fost transferat la Lincoln. În cea mai recentă intervenție a sa, președintele lui U Cluj a dezvăluit că formația din Championship a plătit 3 milioane de euro pentru serviciile lui Andrei Coubiș. Totodată, ardelenii au păstrat și un procent de 15% dintr-o eventuală revânzare.

„(n.r. - Suma de transfer a lui Coubiș la Lincoln City este aceasta: 3 milioane de euro plus 15% procent?) Da, așa este, e corectă. Chiar dacă noi nu ne-am fi dorit să-l transferăm așa repede. Proiectul era să mai rămână alături de noi cel puțin un an de zile. Acum a venit această oportunitate. În primul rând, a fost important pentru jucător. Știm că e dificil pentru un jucător român să ajungă în Anglia, Premier League sau Championship”, a declarat Radu Constantea, conform Fanatik.