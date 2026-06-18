VIDEO Noul jucător de la FCSB, prima reacție după transfer: ”Sunt fericit”

Noul jucător de la FCSB, prima reacție după transfer: ”Sunt fericit” Superliga
SPORT.RO
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FCSB a anunțat al doilea transfer al perioadei de mercato.

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Ronny Labonne (28 de ani) este noul jucător al fostei campioane a României. Este al doilea transfer din această vară, după Anderson Ceara de la Csikszereda, pentru care Gigi Becali a plătit 450.000 de euro.

Noul jucător de la FCSB, prima reacție după transfer

Fundașul dreapta a fost transferat de la SM Caen, cu care mai avea contract pentru încă un sezon. Pentru Labone este și prima experiență în străinătate din carieră.

Imediat după ce fosta campioană a anunțat transferul fotbalistului francez, acesta a transmis și un scurt mesaj pentru suporterii FCSB-ului.

„Salut, sunt Ronny Labonne. Sunt fericit că am ajuns la FCSB și abia aștept să vă întâlnesc”, a fost mesajul transmis de fotbalist prin intermediul rețelelor de socializare ale FCSB-ului.

AS Saint-Priest, Lorient B, Nîmes Olympique și SM Caen sunt echipele pentru care a mai jucat noul jucător de la FCSB în cariera sa. 

Remus Guțea ar putea fi următoarea lovitură a lui Gigi Becali

Remus Guțea (19 ani), de la FC Voluntari, a fost propus la FCSB de mai multe voci importante din fotbalul românesc. Florin Gardoș, în prezent oficial la Chindia Târgoviște, s-a arătat impresionat de calitățile puștiului nou-promovatei.

„Pentru nivelul Ligii 2 a fost foarte bun, un jucător care e eligibil U21 să facă diferența în meciul cu noi din play-off, a dat un gol extraordinar, e clar un jucător foarte talentat.

Cumva îmi dă speranțe că pot fi transferați și jucători din Liga 2, nu e neapărat să fie din Liga 1 și sunt cluburi care se uită la tinerii din Liga 2”, a spus Florin Gardoș, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

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