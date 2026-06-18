Ronny Labonne (28 de ani) este noul jucător al fostei campioane a României. Este al doilea transfer din această vară, după Anderson Ceara de la Csikszereda, pentru care Gigi Becali a plătit 450.000 de euro.

Noul jucător de la FCSB, prima reacție după transfer

Fundașul dreapta a fost transferat de la SM Caen, cu care mai avea contract pentru încă un sezon. Pentru Labone este și prima experiență în străinătate din carieră.

Imediat după ce fosta campioană a anunțat transferul fotbalistului francez, acesta a transmis și un scurt mesaj pentru suporterii FCSB-ului.

„Salut, sunt Ronny Labonne. Sunt fericit că am ajuns la FCSB și abia aștept să vă întâlnesc”, a fost mesajul transmis de fotbalist prin intermediul rețelelor de socializare ale FCSB-ului.

AS Saint-Priest, Lorient B, Nîmes Olympique și SM Caen sunt echipele pentru care a mai jucat noul jucător de la FCSB în cariera sa.