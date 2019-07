Clubul care il vrea pe Dragus! S-au intors cu o oferta mai buna: "Sa vedem daca se va materializa!"

Gica Hagi a anuntat ca Denis Dragus poate pleca de la Viitorul.

Dupa victoria 3-2 cu Hermannstadt, Gica Hagi a anuntat care e situatia jucatorilor despre a caror plecare de la Viitorul s-a vorbit tot mai mult. Regele a spus ca pentru Ghita nu a primit nicio oferta concreta de la Craiova si ca nu va pleca. De Nooijer nu va ajunge la FCSB, ci poate pleca doar daca va primi o oferta de la un club din Vest.

Singurul care poate pleca este Denis Dragus, care are o oferta concreta.

"Singurul care poate pleca e Dragus. In momentul de fata doar el poate sa plece. Dar nu poate sa plece in tara. Are oferta din afara si daca va pleca, va pleca afara. Are oferta, va las pe voi sa cautati sa vedeti de unde", a declarat Gica Hagi la finalul meciului.

Chiar daca Regele nu a dezvaluit numele echipei, Denis Dragus ar putea ajunge la Zenit. Rusii l-au vrut pe jucatorul Viitorului si in iarna, insa Gica Hagi nu i-a dat drumul atunci.

"Dragus a venit langa mine, ma asculta, l-am linistit. Este un fotbalist foarte bun. Trebuie sa joace de la simplu la complicat. Am discutat cu el, pentru ca unui astfel de fotbalist trebuie sa-i dai incredere si sa-l duci pe drumul pe care trebuie.

Un tanar are nevoie de mentor, de sustinere, are sprijinul meu, al staff-ului", spunea la vremea aceea Gica Hagi.