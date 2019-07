VIITORUL - HERMANNSTADT 3-2 | Andrei Ciobanu a marcat un GOL fabulos! "Am zis sa imi incerc norocul si mi-a iesit!" Ce spune despre reusita si despre meciul cu Gent

Viitorul a castigat cu 3-2 meciul de pe teren propriu impotriva celor de la Hermannstadt si este noul lider al Ligii 1.

Formatia antrenata de Gica Hagi a reusit sa invinga cu 3-2 pe FC Hermannstadt dupa un meci nebun cu 5 goluri. Andrei Ciobanu a fost autorul unui gol fabulos. A marcat direct din lovitura libera de la 25 metri, plasand mingea in vinclul portii.

La finalul partidei, Andrei Ciobanu a explicat cum a reusit sa marcheze si spera ca si in meciul cu Gent sa marcheze echipa cat mai multe goluri, iar Viitorul sa se califice.

"Am spus sa dau la poarta, sa imi incerc norocul si mi-a iesit. Sper sa dam goluri cu Gent, si sa ne calificam. Nu prea au mers lucrurile, nu prea am avut ocazii, nu prea am avut combinatii in atac. Domnul Hagi ne-a incurajat, ne-a zis sa ridicam capul si golurile vor veni. Sper sezonul acesta sa joc cat mai mult, sa dau goluri si pase de gol, ma gandesc doar la Viitorul si sper sa imi fac treaba cat mai bine", a declarat Ciobanu la Digi.