"NU fac fata in Europa"! Helmuth Duckadam, reactie taioasa la adresa celor de la Viitorul dupa ce au fost spulberati de Gent. Ce spune despre sansele de calificare

Viitorul a pierdut drastic meciul cu Gent din Europa League.

Pustii lui Hagi au pierdut catgeoric in Belgia meciul cu Gent, scor 6-3, iar presedintele de imagine al celor de la FCSB, Helmuth Duckadam, a explicat care au fost motivele care au dus la o astfel de infrangere.

"Aici se vede diferenta de valoare, de experienta. Sigur, Viitorul este o echipa frumoasa, are rezultate bune spre foarte bune in Romania, dar se vede ca in momentul in care joci afara ai nevoie de altceva. Din pacate, in ultimii ani, in Europa, nu au facut neaparata fata. Asta se pune si pe seama tineretii, a lipsei de experienta a multor jucatori, poate au fost coplesiti de miza partidei", a spus Duckadam la Prosport.

Duckadam: "Sansele la calificare sunt aproape imposibile"



Helmuth Duckadam a spus ca sanele ca Viitorul sa se califice mai departe sunt aproape imposibile, diferenta dintre cele doua echipe fiind prea mare.

In partida retur poti sa oferi un fotbal de calitate si sa castigi partida. Cat despre califcare, e aproape imposibila. Diferenta a fost prea mare. Important e sa castige, sa mai adune niste puncte la coeficientul Romaniei", a mai spus Duckadam.