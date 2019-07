VIITORUL - HERMANNSTADT 3-2 | Eric, la doua goluri de recordul lui Wesley! "Nici nu stiu cat mai am pana il depasesc, vad ca mereu apare unul in plus" :)

Viitorul a castigat meciul cu Hermannstadt, scor 3-2, iar Eric a fost unul dintre cei mai buni jucatori din echipa lui Hagi. Brazilianul a oferit pasa de gol la prima reusita si a marcat al doilea gol.

Eric este acum la doar doua goluri in spatele lui Wesley, cel mai bun marcator strain din istoria Ligii 1. Eric a glumit pe seama acestui subiect la interviul de la finalul meciului.

"Fericit pentru ca am obtinut cele trei puncte. Asta a fost cel mai important, conteaza mai putin cine a marcat. Ma simt foarte bine fizic, dar decizia de a juca nu e a mea. Voi munci saptamana asta si daca Mister crede ca merit o sansa contra lui Gent, voi fi pregatit. Suntem increzatori inaintea returului. Mister stie cum trebuie sa jucam returul, noi vom executa. Nu stiu cat mai am pana depasesc recordul lui Eric ca mereu apare cate unul in plus. Eu stiam ca Wesley are 64, acum aud ca are 65. Eu voi incerca sa dau cu unul mai mult", a declarat Eric la finalul partidei.