Clinceni a dat LOVITURA pe piata transferurilor! Poenaru l-a adus pe cel care i-a dat gol lui Real Madrid lui Champions League

Academica Clinceni a realizat un nou transfer.

Thibault Moulin (31 ani) este noul jucator al revelatiei sezonului, Academica Clinceni. Mijlocasul a venit liber de contract dupa ce s-a despartit de Caen si a semnat pana la finalul sezonului, cu optiune de prelungire pe inca un an, anunta clubul.

Moulin a castigat de doua ori titlul de campion in Polonia alaturi de Legia Varsovia, doua Cupe ale Poloniei si Cupa Greciei alaturi de PAOK. Totodata, mijlocasul a reusit sa inscrie impotriva lui Real Madrid in Champions League, golul de 3-2, in meciul incheiat 3-3.

"Stiam ca Romania are un fotbal bun, nu am jucat niciodata aici, insa de asta am ales sa vin. Cred ca si in Romania suporterii sunt la fel, fanatici. Sper sa se intoarca la stadion in curand.

In Belgia mi se spunea Micul Pitbull, pentru ca imi place sa lupt pana la final. Sunt de parere ca trebuie sa joci bine, dar trebuie sa si lupti.

Vreau sa revin la nivelul meu, sa ma bucur de fotbal, anul trecut a fost foarte greu pentru mine, vreau sa revin si sper sa reusesc aici", a spus Moulin la conferinta de prezentare.