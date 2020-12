Declaratia incredibila a lui Camara de la sfarsitul meciului cu Academica Clinceni: "Sunt de 4 luni aici si am jucat de placere" Ce a spus despre viitorul sau la Dinamo

Dinamo a remizat cu Academica Clinceni, scor 1-1, in ultima etapa din Liga 1 a anului 2020.

Spaniolul Juan Camara a recunoscut ca nu a primit niciun ban de 4. El sa afla printre putinii jucatori straini care nu au parasit inca echipa. La finalul partidei cu Academica a recunoscut ca ar dori ca problemele financiare sa se rezolve si sa continue la Dinamo.

"O partida complicata, pe un teren greu, cred ca echipa a luptat mult. Trebuie sa fim multumiti, am facut o partida buna, este un punct bun inainte de vacanta.

Acum nu stiu, eu am incercat sa suport totul pana in ultima zi pentru ca situatia era complicata. Nu stiu ce se va intampla pana in ianuarie cand trebuie sa ne intoarcem Eu imi doresc sa raman aici daca se rezolva problemele, daca nu trebuie sa ma gandesc la viitorul meu. Nu stiu deocamdata. Inca am o mica speranta ca se vor rezolva toate problemele Eu cand ma implic intr-un proiect, incerc sa termin contractul.

Daca nu rezolva problemele, trebuie sa plec pentru ca e o situatie dificila pentru mine, pentru familia mea si pentru colegii mei. Saptamanile urmatoare sunt decisive pentru viitorul meu. Aceste 4 luni au fost dificile. Au fost ani si mai rai, pana la urma nu ma pot plange pentru ca eu cautam o echipa sa joc, sa ma simt important. Situatia a fost dificila, dar echipa a luptat pana la final. Pana acum am incercat sa dam totul pentru a fi cat mai sus in clasament, dar cand sunt probleme financiare atat de mari, e dificil. Sunt de 4 luni aici si am jucat de placere", a declarat Juan Camara.

Dinamo va incheia anul pe locul 10 in clasament. Echipa din Stefan cel Mare are 16 puncte, fiind la egalitate cu locul 11 Gaz Metan Medias.