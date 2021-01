"Luni-marti va semna!" Antrenorul lui Clinceni a facut ANUNTUL in legatura cu viitorul lui Adi Popa! Ce va face fostul jucator al FCSB-ului

Academica Clinceni este una dintre revelatiile acestui sezon al Ligii 1.

Echipa ilfoveana este, dupa 16 etape, pe locul 5 in clasament, avand doar 3 infrangeri. Astazi, de la ora 19:00, Academica Clinceni primeste vizita celor de la FC Hermannstadt.

Inaintea partidei, antrenorul Ilie Poenaru a vorbit despre cum a aratat echipa in primul meci oficial din 2021, despre adversarul din aceasta seara, dar si despre ce se va intampla cu Adi Popa, fostul jucator de la FCSB care se antreaza alaturi de Clinceni de cateva zile.

"Din pacate, nu am aratat asa cum am terminat campionatul. Le spuneam ca daca ne prezentam la meciul cu CFR cum am facut cu Dinamo, avem sanse la un rezultat pozitiv. Am fost tematori, am respectat mult CFR-ul.

Am observat anumite lucruri pe care nu voiam sa le observ, dar una peste alta este un prim meci, dupa o vacanta scurta. Nu mai avem timp sa ne plangem.

Am gasit un teren bun, dar cu mult nisip. Am jucatori care au probleme din cauza alunecarilor facute pe nisip.

Schimbarea antrenorului e un imbold pentru ei, orice antrenor nou da o motivatie echipei. Jucatorii isi doresc sa il impresioneze, din punct de vedere al atitudinii vor sta foarte bine. Nu stiu cat vor putea schimba.

Situatia lui Adi Popa este ok, se antreneaza, e bine. Asteptam zilele sa treaca. Avem o intelegere cu el, de cand a venit la noi ne-a spus ca timp de doua saptamani trebuie sa ii dam un ragaz, nu pentru a se gandi daca semneaza cu noi, ci pentru a vedea daca se concretizeaza vreuna din ofertele pe care le are si le discuta.



Este in discutii, daca nu se concretizeaza nimic, la inceputul saptamanii viitoare, luni-marti va semna contractul cu noi", a declarat Ilie Poenaru la conferinta de presa dinainte de meci.

Partida dintre Academica Clinceni si FC Hermannstadt este programata de la ora 19:00 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.