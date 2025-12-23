Cel mai bine cotat fotbalist român a fost pe bancă în meciul dintre Tottenham și Liverpool (1-2), pentru prima oară după aproape un an. Recent, au apărut informații potrivit cărora Drăgușin ar fi ”vânat” de formații cu nume din Serie A.



AS Roma și AC Milan ar vrea să-l readucă pe Drăgușin în campionatul Italiei, acolo unde a mai evoluat pentru Juventus, Genoa, Sampdoria și Salernitana. Mihai Stoichiță, directorul tehnic de la FRF, nu ar fi surprins în cazul în care Drăgușin ar alege o revenire în Italia.



Mihai Stoichiță: ”Nu ar fi o surpriză să-l revedem pe Drăgușin în Italia”



Recent, Florin Manea, impresarul fundașului central, a spus că Drăgușin nu duce lipsă de oferte și că acesta ar urma să ia o decizie după ce va purta o discuție cu șefii lui Tottenham.



„Drăgușin este sănătos, să dea Dumnezeu să și joace Ar fi extraordinar. Italia? Este punctul lui de plecare de când era foarte fraged, juca în Champions League la Juve. Nu ar fi o surpriză să-l vedem din nou în Italia, ca fiind o prezență constantă la meciurile din campionat.



A ținut cam mult recuperarea asta, mi s-a părut o perioadă foarte lungă”, a spus Mihai Stoichiță, într-un interviu acordat pentru PRO TV și Sport.ro.



Drăgușin a mai jucat pentru patru echipe în Italia



Potrivit romapress.net, posibilitatea ca Drăgușin să se întoarcă în Serie A este destul de mare. Cunoaște foarte bine fotbalul italian, acolo unde a mai evoluat la Juventus, Genoa, Sampdoria și Salernitana. Acum, Roma n-ar fi singura echipă interesată de transferul românului. În ”horă” ar fi și AC Milan, una dintre echipele cu pretenții la titlu în acest sezon.



”Potrivit ultimelor zvonuri, posibilitatea unei reveniri în Serie A este mare, fie în ianuarie, fie în vară. Pentru clubul englez, cea mai probabilă opțiune de împrumut este un împrumut cu obligație de cumpărare”, a scris sursa citată.

