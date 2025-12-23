Joonas Tamm (33 de ani), fostul fundaș al campioanei României, a semant în vară cu Sepsi OSK, echipă care are ca obiectiv promovarea în Superligă, după ce a retrogradat în sezonul precedent.

Transferul masivului fundaș estonian a surprins pe toată lumea. Acesta s-a impus repede ca titular în echipa lui Ovidiu Burcă și, chiar dacă a avut și o accidentare care l-a făcut să rateze cinci partide, acesta este unul dintre cei mai importanți oameni ai vestiarului din Sfântu Gheorghe.

Joonas Tamm s-a întors în România și face senzație

Attila Hadnagy, directorul sportiv de la Sepsi, a vorbit în exclusivitate pentru Sport.ro despre rolul fundașului estonian în echipa pregătită de Ovidiu Burcă.

„Joonas Tamm este un profesionist. Din păcate, a avut o accidentare, a trebuit să stea. Este un profesionist, un lider, noi chiar suntem mulțumiți. (n.r. - Are un cuvânt de spus în vestiar?) Are, normal că are. Este un jucător cu experiență, cu mare experiență, pe care ne bazăm”, a spus Hadnagy, pentru Sport.ro.

Joonas Tamm a evoluat în România în perioada 2022-2023, la FCSB. După un singur sezon, estonianul a plecat în Bulgaria, la Botev Plovdiv, unde a evoluat în ultimele două sezoane.

Sepsi OSK, locul doi în Liga 2

După un început mai greu de sezon, Sepsi a legat rezultatele pozitive și a ajuns pe locul doi în eșalonul secund. Echipa lui Ovidiu Burcă are 36 de puncte și este la șapte distanță de liderul autoritar Corvinul Hunedoara.

În 2026, Sepsi va mai disputa patru meciuri în sezonul regulat, după care va urma play-off-ul. CS Dinamo (deplasare), CSM Reșița (acasă), FC Bihor (deplasare) și ASA Târgu Mureș (acasă) sunt ultimele adversare ale covăsnenilor din cadrul sezonului regulat.

