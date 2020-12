Promisiunile NEBUNE facute de Ilie Poenaru! Clinceni a fost surpriza turului in Liga 1 si antrenorul anunta: "Ma tund chel si ii duc pe jucatori sa danseze pe mese"

Ilie Poenaru a incheiat anul pe locul 5 in Liga 1.

Academica Clinceni este pe loc de playoff la finalul lui 2020, iar Ilie Poenaru spera ca acest lucru sa se intample si la finalul sezonului.

Pentru a-i motiva pe jucatori, Ilie Poenaru a facut niste promisiuni nebune. Daca Academica termina in primele 6 sezonul, se rade in cap si ii duce in club pe fotbalisti, asta daca pandemia le va permite:

"Ma tund si eu la chelie daca e nevoie. Daca vom avea voie ii duc in club, le-am spus 'Va duc pe toti si dansam pe mese! Facem ce vreti voi!'

Hmmmm, numar pe degete noptile dormite acasa. Am stat numai plecat prin cantonamente", a spus Ilie Poenaru.

Dupa ce a facut minunea cu Clinceniul, Poenaru a fost asaltat de oferte!

"Da, a venit... au venit, dar deocamdata am un proiect aici. Si din Liga 1. Da! Sunt si din Liga 1, intr-adevar, dar nu asta e important", a mai spus antrenorul.

FCSB nu e primita in Ghencea, dar Academica vrea sa-si incerce norocul!

"De ce nu am putea juca cu Academica Clinceni pe stadionul Steaua?!", a intrebat Ilie Poenaru.