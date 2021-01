Reactia lui Ciobotariu cand a fost intrebat daca Clinceni a avut gol valabil! "Am vazut fanionul ridicat!" Ce a spus antrenorul, dupa a ce debutat pe banca lui Hermannstadt

Liviu Ciobtariu a debutat pe banca echipei din Sibiu cu o remiza alba in fata Academicii Clinceni.

Rezultatul ar fi putut fi altul daca echipa lui Ilie Poenaru nu avea anulat un gol valabil. In minutul 39, Chunchukov a reusit sa introduca mingea in poarta, dar golul a fost anulat pe motiv de offside.

Pe reluari s-a vazut ca jucatorul bulgar era in pozitie corecta, in momentul cand a primit pasa de la Petrisor Petrescu. Tutusi, fara tehnologia VAR, faza era greu de judecat.

Intrebat daca a fost offside, Liviu Ciobotariu a raspuns: "N-am vazut de pe banca, de obicei nu comentez arbitrajul, am vazut ca apararea s-a oprit. Apoi am vazut fanionul ridicat. Dar a fost?

Sunt bucuros ca nu am pierdut astazi, am debutat cu un rezultat pozitiv, pentru ca aveam nevoie de el, pentru moralul nostru. Echipa venea dupa o serie de meciuri pierdute si nu era ok. Nu a fost spectaculos, dar ii felicit pe jucatori pentru atitudine, pentru determinare, au incercat, chiar daca terenul nu a fost in conditii foarte bune.

Ne-am creat cateva situatii de a marca, dar per total sunt multumit de rezultat si de joc in mare parte, mai ales ca nu am avut prea mult timp la dispozitie, am facut sedinte video, un antrenament tactic si nu am avut prea mult timp.

Am jucat cu o echipa foarte buna, de pe locul 5, mi-a placut mult. Dar noi nu i-am lasat sa joace, mai ales in linia mediana si cred ca rezultatul este echitabil. Practic, pentru mine a fost si un joc de evaluare a jucatorilor.

O sa discutam cu domnul presedinte si o sa vorbim, sa vedem daca mai e nevoie de jucatori si cu siguranta ca mai e nevoie", a precizat Ciobotariu la sfarsitul meciului.