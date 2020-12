EXCLUSIV | "Nu mi se pare ca au un viitor stralucit!" Reactia lui Stoichita dupa ce Dinamo a scapat din mana victoria la Clinceni: "Nimeni n-are tupeul sa spuna asta!"

Academica Clinceni si Dinamo Bucuresti au incheiat la egalitate partida din etapa a 15-a din campionatul Romaniei, scor 1-1.

Mihai Stoichita este de parere ca Dinamo a pierdut victoria la Clinceni din cauza portarului Mejias. Directorul Tehnic al FRF crede ca echipa din "Stefan cel Mare" nu va avea un viitor stralucit in cazul in care nu vor veni banii la echipa, iar suma adusa de fani la este doar pentru a salva clubul temporar.

"Ma uit la jocul lui Dinamo, chiar daca se pastreaza aceasta formula, nu mi se pare ca au un viitor stralucit, sper sa nu piarda jucatori. Aseara Dinamo a pierdut doua puncte din cauza unei greseli de portari, vad ca nimeni nu are tupeul sa spuna. In momentul in care aduci straini la echipa, acel jucator trebuie sa fie unul decisiv. Dinamo in afara faptului ca sunt presiuni si lipsesc banii, probabil ca nu are o atmosfera placuta in timpul cantonamentelor.

Ionel Gane e pus in cea mai grea situatie, el trebuie sa gestioneze aceasta atmosfera de acolo. Trebuie sa-i tina 3-4 zile in cantonament si mai apoi conectati la meci. El nu poate merge asa in situatia asta. Norocul lor este ca aceasta mobilizare a suporterilor a mai adus niste bani sa salveze aparentele", a declarat Mihai Stoichita pentru Pro X.

Dinamo este pe locul al 10-lea in clasament cu 16 puncte, dar poate incheia turul pe locul 11 in cazul in care Hermannstadt castiga ultima partida din aceasta prima parte a sezonului.