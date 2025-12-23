Kylian Mbappe se va îmbogăți cu 60 de milioane de euro, după ce a câștigat în instanță procesul pentru salariile și bonusurile neplătite de către PSG, fosta sa echipă.

Kylian Mbappe, beneficiarul unui „bonus de etică” la PSG

PSG a fost informată că trebuie să îi plătească atacantului francez, printre altele, 1,5 milioane de euro sub formă de bonus de etică.

O primă pentru etică poate suna puțin ciudat în orice țară, mai ales în România. În Franța este însă o parte normală a contractului unui sportiv profesionist.

Kylian Mbappe avea în contractul cu PSG un bonus de etică în valoare de 500.000 de euro pe lună, după cum notează BBC.

Bonusul de etică al lui Neymar

Printre cazurile celebre de clauze asemănătoare se numără tot unul de la PSG, cel al lui Neymar. Contractul brazilianului prevedea o plată lunară a bonusului de etică de 541.680 de euro.

Pentru a primi banii respectivi, Neymar trebuia să dea dovadă de „politețe, prietenie și disponibilitate față de suporteri”. De asemenea, i se solicita să „salute fanii înainte și după fiecare meci”.

Neymar mai trebuia să se comporte responsabil față de sponsori și arbitri, să se prezinte la timp la antrenamente și i se interzicea să plaseze pariuri.

Ce reprezintă un bonus de etică

În Franța, legea interzice orice deducere din salariul unui angajat. Prin urmare, echipele sportive transformă o mică parte din salariu într-un bonus de etică.

Așadar, salariul de bază și bonusul de etică reprezintă, de fapt, salariul total al unui jucător.

Alte cazuri celebre legate de bonusul de etică de la PSG

În 2018 lui Marco Verratti i s-a reținut o parte din bonusul de etică., după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului.

Hatem Ben Arfa a pierdut și el bonusul, când nu a participat la cantonamentul de antrenament de la mijlocul sezonului al PSG-ului din Qatar.

În 2023, Lionel Messi a fost sancționat de conducerea parizienilor, după ce a efectuat o călătorie neautorizată în Arabia Saudită.

