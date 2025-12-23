Florinel Coman n-a apucat să joace, în Europa, în Champions League, dar în versiunea asiatică a întrecerii e mereu pe teren pentru Al-Gharafa (Qatar).

Vorbim, totuși, despre o situație paradoxală, în condițiile în care, în prima ligă din Qatar, Coman e ca și inexistent. Dovadă că a adunat doar 14 minute pe teren, în cele zece etape din acest sezon. În Champions League, în schimb, românul a bifat, luni, a 6-a sa apariție pe teren, în cele 6 etape de până acum. Ce-i drept, Coman a profitat de pe urma unei situații nefericite pentru Al-Gharafa, după cum Sport.ro a explicat aici.

Coman, bară în prima repriză, penalty și eliminare pentru portarul advers în a doua

Aflat în fața unei șanse mari, de a străluci pentru liderul din Qatar într-o partidă de totul sau nimic, Florinel chiar a jucat bine în confruntarea cu Al-Wahda, ocupanta locului 2 din Emirate.

În prima repriză, românul a avut cea mai mare șansă de gol pentru Al-Gharafa, lovind transversala, în minutul 39, după cum se poate vedea aici. Apoi, în partea a doua, Florinel a continuat să facă show!

În minutul 53, Florinel a fost pe fază, a urmărit o pasă slabă dată la portarul oaspeților și, profitând și de jocul deficitar al acestuia cu mingea la picior, a agățat balonul în careul advers. În disperare de cauza, Mohamed Al-Shamsi (28 de ani), goalkeeper-ul celor de la Al-Wahda, a fost nevoit să-l faulteze pe Coman. Decizia arbitrului? Penalty pentru Al-Gharafa, iar Al-Shamsi a văzut „roșu“ direct.

Din păcate pentru Al-Gharafa, penalty-ul a fost trimis în bară de algerianul Yacine Brahimi. Iar ca dezastrul să fie complet, la două minute după această ratare, Al-Gharafa a rămas și ea în zece oameni, Traore văzând al doilea „galben“ și „roșu“.

În minutul 64, antrenorul Pedro Martins a demonstrat, încă o dată, că n-are ochi pentru Coman. Pentru că, deși Florinel juca bine, el a fost scos de pe teren și înlocuit cu Joselu, fostul jucător al Realului.

Finalul a fost, totuși, fericit pentru Al-Gharafa. Pentru că golul lui Sano (87) a adus victoria pentru formația din Qatar, care rămâne în cursa de calificare pentru fazele eliminatorii din Champions League. Aici, după partidele din cele două grupe, primele opt clasate din fiecare serie vor avansa, în optimi.

