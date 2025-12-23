Fostul portar de la Dinamo a povestit, în cadrul emisiunii ”Poveștile Sport.ro”, cum a încasat primul cartonaș roșu din carieră! S-a întâmplat pe vremea când acesta evolua în eșalonul secund, la Metalul Plopeni.



„Eram tânăr, eram la Metalul Plopeni, în Liga 2. Luasem un galben, nu știu cum, iar apoi mi s-a părut mie o fază pe nu știu unde, m-am dus eu în viteză până acolo. Când m-a văzut arbitrul, ”Bine ai venit!”.



Era un meleu de jucători, s-a uitat la mine... după aceea m-am gândit ce căutam eu acolo? Ce puteam să schimb, ce puteam să fac? S-a uitat la mine 'Cam departe de careu. Poftim!'”, a povestit Florin Matache.



CV-ul lui Florin Matache



Fostul portar a ajuns la Dinamo în 2004, de la CSO Plopeni și are în CV ultimul titlu de campioană al ”câinilor roșii”, în sezonul 2006-2007. Tot în 2007 s-a transferat și la FC Vaslui, iar un an mai târziu s-a întors la Dinamo, după ce a ami jucat și la Ceahlăul Piatra Neamț.



Au urmat CS Otopeni, Universitatea Cluj, Damila Măciuca, CSM Râmnicu Vâlcea, Concordia Chiajna, Academica Clinceni și Flacăra Horezu.



Meciul care și-a pus amprenta asupra carierei sale a fost cel cu Slovan Liberec, din play-off-ul Europa League, sezonul 2009-2010. După 3-0 la ”masa verde” pentru cehi, Dinamo a întors rezultatul și a împins meciul spre loviturile de departajare, unde Matache a reușit să apere două lovituri.

