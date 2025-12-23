Reacție-fulger din Anglia: "Da, cred că Drăgușin va fi vândut. Nu văd unde ar putea juca la Tottenham"

Radu Drăgușin (23 de ani) ar putea fi cedat în această iarnă de Tottenham. Fundașul român este așteptat înapoi în Italia.

Italienii de la Tuttomercatoweb au scris luni că Drăgușin se află în atenția mai multor cluburi importante din Serie A pentru un transfer în ianuarie. AS Roma, Napoli sau Fiorentina ar putea face o ofertă lui Tottenham, care să includă un împrumut cu opțiune de transfer definitiv.

Radu Drăgușin, în Serie A? AS Roma ar insista pentru transferul său în ianuarie

Vestea din Italia a venit la doar câteva zile după ce Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham. S-a întâmplat la meciul cu Liverpool, de sâmbătă, după o pauză de aproape 11 luni cauzată de accidentarea gravă la genunchi.

Informația a fost comentată și de Chris Cowlin, un cunoscut fan al lui Tottenham, în emisiunea sa de pe YouTube, platformă unde are 200.000 de abonați.

"Roma e interesată de Radu Drăgușin, care tocmai s-a întors și a fost în lot la meciul cu Liverpool de sâmbătă. Da, cred că Tottenham îl va vinde. Nu văd unde ar putea juca în această echipă. A avut un parcurs destul de complicat de la transferul său: nu a jucat foarte mult și probabil avea alte așteptări, dar când îi ai concurenți pe post pe Micky van de Ven și Cristian Romero, câte minute poți primi? Mai ales că și Kevin Danso sau alți jucători pot juca acolo.

Drăgușin a lipsit o perioadă atât de îndelungată, dar câți fani ai lui Spurs pot spune că a fost o adevărată pierdere? Eu nu pot spune asta. Deci nu aș fi deloc surprins dacă l-aș vedea plecat în fereastra de mercato din ianuarie", a spus Chris Cowlin.

În sezonul trecut, Drăgușin a jucat în 28 de partide pentru Tottenham. Numărul mare de minute de jucate a fost facilitat și de problemele serioase de lot cu care s-au confruntat londonezii sub comanda lui Ange Postecoglou.

În perioada 2018-2024, Drăgușin a jucat în Italia. A făcut parte din academia lui Juventus, a debutat la prima echipă, însă s-a consacrat la Genoa, club de la care a fost cumpărat de Tottenham pentru 25 de milioane de euro.

