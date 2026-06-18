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Ciprian Marica a dezvăluit ce îl revoltă cel mai tare legat de cum merg lucrurile în România.

Aspectul care îi provoacă revoltă lui Ciprian Marica în România

Marica a explicat că este deranjat de faptul că statul român nu acordă sprijin egal, pe niște criterii bine stabilite, sportivilor și echipelor.

„Asta e ce mă revoltă cel mai tare...dacă ar fi să mă concentrez pe ceva care mă deranjează ar fi faptul că nu există o egalitate pentru a face performanță în sport. Și când mă gândesc la asta spun că pe unii îi ajută (n.r.- statul), pe alții nu.

Unora le dă, altora nu. Pe ce criterii le dă și ajung la tot felul de găselnițe. Le dă firma primăriei...stai puțin, nu zice nimeni! Foarte bine, eu nu vreau să nu le dea. Eu vreau să le dea tuturor, nu doar unora. Că așa nu mai e corect!

Mă uitam acum, „U” Cluj a primit prin primărie, consiliul județean, 2.400.000 de euro sau 2.700.000. Foarte frumos, foarte bine! Dar CFR primește? Că sunt și ei din oraș, sunt și ei acolo. Ăștia de la Farul primesc? Nimic!

Și atunci mă deranjează că de atât timp nu se găsește o soluție. Sigur, trăim și într-o perioadă cu probleme politice pe care le cunoaștem cu toții. Nu îi interesează de fotbal și de sport în general.

Pe de altă parte, CS-uri sunt finanțate așa fără nicio noimă, nu au niciun obiectiv. Care e planul tău pe cinci ani de zile, unde vrei să ajungi, până când îți dau banii ăștia? Și ajutorul ăsta ar trebui să vină pe o perioadă, nu a la longue. Care e continuitatea, finalitatea? Foarte bine că băgăm, dar nu există niciun plan și nicio strategie pentru asta”, a declarat Ciprian Marica, la „Poveștile Sport.ro”.

Carieră solidă pentru Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro.

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată.

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB.