Articol scris de Matei Barbu

Clubul londonez a anunțat pe site-ul oficial transferul lui Valentin Barco (23 de ani).

Valentin Barco, 7 sezoane pe Stamford Bridge pentru 40 de milioane de euro

Transferul a costat 40 de milioane de euro, iar jucătorul a semnat un contract valabil pe șapte ani.

Barco este cunoscut și pentru incidentul controversat din meciul cu Argentina de la Cupa Mondială, când a avut o altercație cu internaționalul englez Jude Bellingham.

Mesajul postat de Chelsea după sosirea lui Barco

Londonezii au anunțat pe site-ul oficial sosirea fotbalistului argentinian. Chelsea a prezentat parcursul carierei lui Barco și i-a urat bun venit.

„Mijlocașul polivalent a semnat un contract valabil până în 2033 și se va alătura antrenorului Xabi Alonso și noilor săi colegi în perioada următoare a pregătirii de pre-sezon.

Barco, în vârstă de 23 de ani, și-a început cariera la Boca Juniors, în Argentina. A debutat la nivel de seniori la doar 16 ani, după ce a parcurs toate etapele de formare în cadrul academiei clubului, și a câștigat mai multe trofee înainte de a se transfera în Anglia, la Brighton & Hove Albion, în 2024.

În perioada petrecută pe coasta comitatului Sussex, a fost împrumutat la Sevilla și RC Strasbourg. Ulterior, a fost transferat definitiv la clubul francez, după un sezon 2024/2025 în care a avut o ascensiune remarcabilă și a contribuit la calificarea echipei în competițiile europene.

Barco a contribuit la 12 goluri în 43 de apariții, în toate competițiile, în sezonul trecut, iar forma sa excelentă la nivel de club i-a adus convocarea în lotul Argentinei pentru Cupa Mondială FIFA 2026. În prezent, are cinci selecții la echipa națională.

Bun venit la Chelsea, Valentin! Așteptăm cu nerăbdare să te alături echipei în curând!”, se arată în comunicatul publicat de Chelsea.