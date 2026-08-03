UPDATE Universitatea Craiova și-a aflat astăzi posibilul adversar din play-off-ul Europa League, dacă o elimină pe KuPS în ”dubla” din turul 3 preliminar al competiției.

Este vorba despre învinsa din duelul Ararat Armenia - NK Celje!

Lista scurtă de posibili adversari ai Craiovei

Învinsa din Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad

St. Truiden

Trabzonspor

Învinsa din Ararat Armenia - NK Celje

Universitatea Craiova, atenționată de propriii suporteri: ”Cea mai mare greșeală pe care puteți să o faceți asta e”

Oltenii au învins-o sâmbătă cu 4-0 pe Petrolul Ploiești în etapa #3 din Superliga și se pregătesc acum de meciul cu KuPS din turul 3 preliminar UEFA Europa League.

După Craiova - Petrolul, suporterii echipei din Bănie au scris pe rețelele social media faptul că formația dirijată de Filipe Coelho nu trebuie să o trateze pe KuPS de sus și că trebuie să fie focusată pentru meciul din cupele europene.

”Acum urmeaza deplasarea din Finlanda. Cea mai mare greseala pe care o putem face, ca echipa si suporteri, este sa tratam adversarul de sus. Va trebui sa ramanem concentrati si sa fim alaturi de baieti pentru a face pasul mai departe”, a scris pagina Uniți pentru Știința pe Facebook.

Sezonul trecut, Universitatea Craiova a ajuns în faza principală a competiției UEFA Europa Conference League, pe care a încheiat-o pe locul 25 cu șapte puncte, după două victorii, o remiză și trei înfrângeri.

Acum, oltenii au ajuns în turul 3 preliminar Europa Legaue după ce au fost învinși de Levski Sofia în dublă manșă, cu 3-2 la general, în turul 2 preliminar UEFA Champions League.