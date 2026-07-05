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Prima etapă din cel mai puternic și spectaculos campionat al lumii este programată să se desfășoare între 21 și 24 august.

Pronosticul lui Robert Niță

Invitat la „Poveștile Sport.ro”, fostul atacant Robert Niță (49 de ani) a fost întrebat de jurnalistul Andru Nenciu, la rubrica dedicată „întrebărilor-fulger”, cine va câștiga Premier League.

Niță a răspuns fără să ezite: „Manchester City”. Echipa lui Enzo Maresca va debuta în noul sezon, pe teren propriu, împotriva lui Bournemouth (duminică, 23 august, 16:00).

Arsenal deschide sezonul în postura de campioană

Noua ediție de campionat pornește cu Arsenal în postura de deținătoare a trofeului. Londonezii au cucerit titlul după o așteptare de 22 de ani și vor încerca să își apere coroana.

Programul primei etape din Premier League 2026/27 arată astfel:

Vineri, 21 august

22:00 Arsenal – Coventry City

Sâmbătă, 22 august

14:30 Hull City – Manchester United

17:00 Everton – Crystal Palace

17:00 Ipswich Town – Sunderland

17:00 Nottingham Forest – Leeds United

19:30 Brentford – Tottenham

Duminică, 23 august

16:00 Brighton – Aston Villa

16:00 Manchester City – Bournemouth

18:30 Newcastle United – Liverpool

Luni, 24 august

22:00 Fulham – Chelsea

Capul de afiș al rundei inaugurale este duelul dintre Newcastle și Liverpool, în timp ce Tottenham începe sezonul pe terenul lui Brentford.

Când se joacă primul mare derby al sezonului

Primul duel de foc din noua ediție de Premier League va avea loc în etapa a treia. Pe 5 septembrie, Arsenal și Chelsea se vor întâlni pe Emirates Stadium într-un derby londonez incendiar.

La doar o săptămână distanță este programat și primul derby al orașului Manchester. Manchester United și Manchester City se vor înfrunta pe Old Trafford în etapa a patra, pe 12 septembrie.

Cele mai așteptate derby-uri din tur: