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Ciprian Marica (40 de ani) și-a exprimat nemulțumirea cu privire la regula U21 impusă de Răzvan Burleanu, președintele FRF, asupra cluburilor din Superligă.

Nemulțumirea lui Ciprian Marica

Marica a susținut că fotbaliștii tineri sunt doar forțați să joace mai devreme decât le permite valoarea, ceea ce se reflectă în rezultatele echipei naționale.

Fostul atacant a reacționat astfel în contextul startului Campionatului Mondial, competiție la care România nu mai participă din 1998.

El s-a arătat dezamăgit, de asemenea, de faptul că FRF nu este criticată de oamenii de fotbal, deoarece „fiecare își vede doar interesul personal”.

„Unde este regula aia U21? Unde sunt jucătorii ăia? Și vă dau exemplul meu. Am venit la națională la 18 ani și am rămas acolo. Dar au mai fost și alții, de 18, 20, 21 de ani. Unde sunt ei acum?

(n.r.- despre scopul regulii U21) Ca să-i forțăm? Pentru că suntem obligați? Cota nu a crescut deloc în acest timp. Nu am vândut mai mulți fotbaliști față de cei dinainte. Nu existăm, iar la echipa națională, performanțe ioc!

Nu știu de ce ni se spune că e bine. Păi, nu e bine?! Clar nu e bine și nu e vina numai a unui singur om. Problema e mai amplă. Mă dezamăgește că fiecare își vede doar interesul personal, unul mărunt. Un salariu, o minge, un tricou, o vacanță cu echipa națională. Ok, și?

Noi, toți, stăm acasă și ne uităm la televizor. Din păcate, asta este realitatea. Nu vrem să spunem, pentru că suntem implicați și avem un salariu bun, și stăm la căldurică. Ok, eu nu pot să nu o spun”, a declarat Ciprian Marica, potrivit digisport.ro.

Carieră solidă pentru Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro.

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată.

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB.