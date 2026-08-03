De patru ori campioană mondială în handbalul masculin, România și-a pierdut statutul de națiune de vârf în acest sport.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul handbalist, actualmente, manager al Academiei de Handbal de la Dinamo, Dan Savenco, a dezvoltat câteva subiectele arzătoare care au contribuit la declinul din ultimele decenii.

Dan Savenco: „Nu ai cum să refuzi naționala. Până la urmă, pentru asta faci sport.”

„În primul rând, selecționerul, când vrea să aducă un jucător... în perioada mea, era o mândrie. Îți doreai, munceai, cred că și în momentul de față ar trebui să fie o satisfacție. Dar am auzit și de mulți jucători care refuză naționala. Nu ai cum să refuzi naționala. Până la urmă, pentru asta faci sport.

La echipa de club, muncești, ești profesionist, primești un salariu, îți întreții familia. Dar nivelul și valoarea ți-o dau echipa națională.

Ca români, în momentul de față, unde putem să mergem, să jucăm în afară? Sunt jucători de la Dinamo care își doresc să joace în străinătate. Unde? Performanțele le faci la nivel de club, dar echipa națională îți dă valoarea.

Când ajungi să refuzi echipa națională, nu știu dacă e în regulă. Selecționerul de unde să ia?”, a punctat, în primă fază, Dan Savenco, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Meteahna din fotbal se vede și în handbal: lipsa răbdării

„În al doilea rând, fiecare selecționer aduce schimbări, staff-ul său. Dar lumea nu are răbdare. Toată lumea vrea rezultate acum, în acest moment. Nu se poate, nu ai cum. Există un plan pe care trebuie să îl pregătești și să îl execuți, în ani.

Dau un exemplu: pepiniera lui Dinamo. Sunt jucători care au potențialul de a ajunge în prima echipă a lui Dinamo. Atunci, pregătești acel lucru. Dacă noi vrem tot timpul acum, nu ai cum,” a adăugat Dan Savenco, în emisiunea Poveștile Sport.ro, prezentată de Andru Nenciu.