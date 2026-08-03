VIDEO EXCLUSIV Dan Savenco a identificat lucrul care a contribuit enorm la declinul naționalei de handbal masculin

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Marcu Czentye
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Manager al Academiei de Handbal de la Dinamo, Dan Savenco a explicat câteva dintre motivele care au condus la decăderea echipei naționale de handbal masculin a României.

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Dan SavencoPoveștile sport.roEchipa NationalaHandbal MasculinRomania
Din articol

De patru ori campioană mondială în handbalul masculin, România și-a pierdut statutul de națiune de vârf în acest sport.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, fostul handbalist, actualmente, manager al Academiei de Handbal de la Dinamo, Dan Savenco, a dezvoltat câteva subiectele arzătoare care au contribuit la declinul din ultimele decenii.

Dan Savenco: „Nu ai cum să refuzi naționala. Până la urmă, pentru asta faci sport.”

„În primul rând, selecționerul, când vrea să aducă un jucător... în perioada mea, era o mândrie. Îți doreai, munceai, cred că și în momentul de față ar trebui să fie o satisfacție. Dar am auzit și de mulți jucători care refuză naționala. Nu ai cum să refuzi naționala. Până la urmă, pentru asta faci sport.

La echipa de club, muncești, ești profesionist, primești un salariu, îți întreții familia. Dar nivelul și valoarea ți-o dau echipa națională.

Ca români, în momentul de față, unde putem să mergem, să jucăm în afară? Sunt jucători de la Dinamo care își doresc să joace în străinătate. Unde? Performanțele le faci la nivel de club, dar echipa națională îți dă valoarea.

Când ajungi să refuzi echipa națională, nu știu dacă e în regulă. Selecționerul de unde să ia?”, a punctat, în primă fază, Dan Savenco, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Meteahna din fotbal se vede și în handbal: lipsa răbdării

„În al doilea rând, fiecare selecționer aduce schimbări, staff-ul său. Dar lumea nu are răbdare. Toată lumea vrea rezultate acum, în acest moment. Nu se poate, nu ai cum. Există un plan pe care trebuie să îl pregătești și să îl execuți, în ani. 

Dau un exemplu: pepiniera lui Dinamo. Sunt jucători care au potențialul de a ajunge în prima echipă a lui Dinamo. Atunci, pregătești acel lucru. Dacă noi vrem tot timpul acum, nu ai cum,” a adăugat Dan Savenco, în emisiunea Poveștile Sport.ro, prezentată de Andru Nenciu.

Problema arzătoare din ziua de azi, la echipa națională

Dincolo de refuzul echipei naționale, problemă regăsită inclusiv în tenisul feminin românesc, Dan Savenco a vorbit despre maniera în care s-au schimbat relațiile interpersonale dintre handbaliști.

În trecut, acest aspect a jucat un rol crucial în atingerea unor performanțe, a amintit Dan Savenco, referindu-se la victorii neașteptate, reușit de clubul Dinamo București, în Liga Campionilor.

„Nici nu mai e acea prietenie. Noi eram 'dușmani' pe teren, adversari. După meci, te duceai, strângeai mâna, stăteai de vorbă, aveam prietenii, ne întâlneam la masă cu soțiile, cu prietenele.

În momentul de față, răutatea rămâne și în afara terenului. Într-un fel, nu știu dacă e chiar normal. În perioada noastră nu era așa.

Te duci la națională; vine un băiat de la Dinamo și unul, de la Steaua. Dacă rămâne acel zid între ei, o răceală, nu se vor înțelege niciodată pe teren, la națională.

Avantajul nostru a fost mereu echipa, grupul. Individual, nu eram atât de puternici precum Veszprem sau Sporting, dar ne băteam de la egal la egal, pentru că aveam un grup unit, foarte puternic. Nu ai cum să ai randament fără aceste lucruri, e imposibil,” a completat Dan Savenco, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Dan Savenco

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