UPDATE CFR Cluj - Brighton în play-off-ul Conference League dacă ardelenii trec de Tromso!

Dacă va fi eliminată din Europa League de KuPS, Universitatea Craiova va juca în play-off-ul Conference League cu învinsa din Shamrock Rovers (Irlanda) - KF Egnatia (Albania).

Campioana României va juca în deplasare prima manşă, pe 20 august, iar returul în Bănie, pe 27 august.

CFR ar juca primul meci pe teren propriu, iar manşa secundă în deplasare.

Știrea inițială

CFR Cluj își află astăzi posibilul adversar din play-off-ul Conference League, dacă o elimină pe Tromso în ”dubla” din turul 3 preliminar al competiției.

Lista scurtă de posibili adversari ai lui CFR Cluj

Câștigătoarea din Bohemians - Midtjylland

AS Monaco

IFK Goteborg

Câștigătoarea din Pafos FC - Red Bull Salzburg

Brighton

Stefan Drazic, dezamăgit după înfrângerea cu Rapid! Ce a spus despre situația de la CFR Cluj

Rapid a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia CFR Cluj, într-un meci din etapa a treia a Superligii.

Atacantul Stefan Drazic (33 de ani) nu și-a ascuns dezamăgirea la finalul meciului. Întrebat despre situația de la Cluj, sârbul a susținut că nu știut de problemele din club înainte să ajungă la echipe.

„E dureros să pierzi așa. Rapid a arătat caracter, a fost energică. Știam la ce să ne așteptăm de la Rapid, că este o echipă agresivă, cu energie multă.

Am intrat moi și acest lucru e inacceptabil, cum am intrat în prima repriză, fără energie. Dacă ești pregătit și ai energie, nu există niciun motiv să eșuezi.

(n.r. despre faza din minutul 7, când CFR a cerut roșu la Marian Aioani) Portarul a încercat să preia mingea, am încercat să pun presiune. Cred că a fost o decizie corectă a arbitrului pentru că nu am atins mingea.

Mă simt bine la CFR. încerc să dau tot ceea ce am mai bun. Nu știam toate problemele de la CFR înainte să ajung aici. Nu știam tot ce se întâmplă în interiorul clubului. Sunt jucător nou”, a spus Stefan Drazic, după meci.

În urma acestei victorii, elevii lui Pancu au trecut temporar pe primul loc al clasamentului, cu 7 puncte. CFR este a 10-a, cu trei puncte şi două înfrângeri.